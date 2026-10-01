INCOCIV impulsa la expansión de OAKBERRY en República Dominicana

La empresa dominicana será responsable del desarrollo y crecimiento de la franquicia en el país, acompañando su expansión con soluciones integrales para sus futuros establecimientos.

Santo Domingo, RD. – La reconocida franquicia global de comida rápida saludable OAKBERRY abrió oficialmente sus puertas en República Dominicana, marcando el inicio de su expansión en el mercado local con el acompañamiento de INCOCIV, empresa dominicana especializada en ingeniería comercial y construcciones de obras civiles.

Con presencia en más de 35 países, OAKBERRY llega al país con su propuesta insignia de bowls y smoothies elaborados con açaí 100 % natural y orgánico, libres de conservantes. La franquicia maestra para Colombia y República Dominicana está bajo la dirección de las hermanas Valerie y Daniela Cohen, quienes lideran la expansión de la marca en ambos mercados.

Para esta primera apertura de OAKBERRY en Plaza Andalucía, INCOCIV tuvo a su cargo el desarrollo de los planos de ingeniería y la construcción del establecimiento, contribuyendo a la materialización del espacio de acuerdo con los requerimientos técnicos y operativos de la marca.

Esta apertura representa, además, el inicio de una relación estratégica a largo plazo entre OAKBERRY e INCOCIV, quien acompañará a la marca en su desarrollo y expansión en la República Dominicana, participando progresivamente en la identificación de nuevas ubicaciones, diseño, ingeniería, construcción y desarrollo de futuros establecimientos.

“Para INCOCIV, formar parte de la llegada de OAKBERRY a República Dominicana representa el inicio de un proyecto con visión de crecimiento a largo plazo. Estaremos acompañando su desarrollo y expansión en el país, aportando nuestra experiencia para identificar oportunidades y desarrollar nuevos espacios que respondan a las necesidades de la marca y del mercado”, expresó Ciara Matos, CEO de INCOCIV.

Con la llegada de OAKBERRY al mercado dominicano, INCOCIV incorpora una nueva marca internacional a su cartera de proyectos y asume el reto de liderar el desarrollo de la marca en el país, con una visión que integra ingeniería, construcción y desarrollo comercial.

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