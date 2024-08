Juegos Olímpicos de París 2024

Por: María Hernández

Recientemente concluyeron los Juegos Olímpicos que en este 2024 se celebraron en París, Francia, y en donde los atletas de la República Dominicana hicieron un trabajo extraordinario que concluyó con la coronación de medalla de Oro para nuestro país que nos trajo la inigualable atleta Marileidy Paulino, mientras Cristian Pinales y Junior Alcántara ganaron medallas de bronce en boxeo.

Dentro de los atletas clasificados nuestros que jugaron en París había 42 de los que dos corresponden a deportes de conjunto y de esa cifra, 12 eran deportes individuales en los juegos Olímpicos que se realizaron del 26 de julio al 11 de agosto.

No se sabe por qué Marileidy Paulino no se quedó hasta el final de los juegos Olímpicos para levantar con fuerza nuestra bandera como la de otros países que no sacaron oro, como nosotros, quizás para llegar al país con los demás atletas.

La cantidad de premios que le han prometido a Marileidy es inmensa y nos gustaría saber si a Felix Sánchez se le ha dado igual trato, a parte del estadio que lleva su nombre.

Por otra parte, los cristianos de todo el mundo criticaron la aparición de un caballo al inicio de los juegos que hace recordar al jinete del apocalípsis, en la Biblia.

Los juegos Olímpicos contaron con la participación de 206 delegaciones asociadas al Comité Olímpico Internacional aunque esas delegaciones no representan la cantidad de países que participaron.

A pesar de que existe un listado de medallas obtenidas por los atletas, de acuerdo a documentos de la Carta Olímpica en su artículo 57 , ni el Comité Olímpico Internacional, así como los Comités organizadores en cada una de las ediciones no realizan ningún tipo de lista o de clasificación oficial por países.

En el caso de las medallas de bronce algunos atletas denunciaron que estaban perdiendo el color por los medios de comunicación y redes sociales.

Los Juegos Olímpicos le costaron al estado francés cerca del 45% del presupuesto de esa nación en el 2017, cerca de 9 mil millones de Euros, de acuerdo a Bloomberg. Línea.

Entre las celebridades que se presentaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París estuvieron Lady Gaga, Céline Dion, Adele y la banda francesa de Indie Rock que fue creada en el año 1995 abrió la ceremonia de clausura y contó varios invitados como Ángel, Air, y Ezra Koenig y otros.

Hay que destacar la refrescante participación en gimnasia rítmica con aros de jóvenes de Azerbaiyán, Ucrania, Alemania, Bulgaria, México , Brasil. Francia, España, Uzbekistán, Egipto, China, Italia, Australia e Israel.

También esa misma cantidad de países realizaron rutinas de gimnasia con pelotas combinadas con unas cintas que parecían dibujar el aire cuando las movían al compás de su baile.

Estados Unidos y China empataron con 40 medallas de oro. El triunfo 67-66 en la Arena de Bercy se registra como el último evento realizado en los Juegos Olímpicos de París 2024 en donde Estados Unidos pudo quedarse en la cima, como lo destaca el medio elfinanciero.com de París.

Algo curioso al cierre de los juegos Olímpicos fue la participación de un joven también brillante, pero cuya altura dejó, prácticamente en el piso, a la mayoría de los que estaban ahí, sobre todo al ciudadano chino que se vio levantar la cabeza para poder mirar al sumamente alto atleta estadounidense.

El próximo evento se celebrará en el 2025, en Los Ángeles, por lo que el actor y productor de cine estadounidense Tom Cruise recibió la Antorcha Olímpica.