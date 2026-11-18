Santo Domingo.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) eligió a Juan José Attias, de Colchonería y Mueblería La Nacional, como nuevo presidente de la institución para el período 2027-2028, durante su Asamblea General Eleccionaria, en la que también fue escogida la nueva Directiva Nacional.

Al asumir sus nuevas responsabilidades, agradeció la confianza depositada en él y reconoció la dedicación y el liderazgo de Brache, destacando que recibe una institución fortalecida, con importantes logros y desafíos que requieren continuar trabajando por el desarrollo industrial dominicano.

El presidente electo de la AIRD afirmó que su gestión estará orientada a fortalecer una industria nacional cada vez más competitiva, innovadora y capaz de generar empleos de calidad, oportunidades y bienestar para los dominicanos. Asimismo, destacó la importancia de promover un entorno favorable a la inversión, fortalecer el diálogo con las autoridades y defender, mediante propuestas y con sentido de nación, los intereses legítimos del sector industrial.

Attias expresó que asume la presidencia con un profundo sentido de responsabilidad y con la convicción de que los avances institucionales y empresariales son resultado del esfuerzo colectivo. En ese contexto, recordó el legado de su padre, Juan José Attias, quien dedicó gran parte de su vida a la industria dominicana y a la AIRD, y resaltó el aporte de las generaciones de industriales que contribuyeron a construir y fortalecer la institución.

«Esas huellas nos inspiran, pero también nos comprometen a abrir nuevos caminos», manifestó, al referirse a la responsabilidad de continuar impulsando el desarrollo industrial del país.

Subrayó que la gestión de la AIRD seguirá siendo una labor de equipo, sustentada en el compromiso de la nueva Directiva Nacional, la experiencia de quienes han dirigido la institución y la participación activa de todos los asociados.

«Cada industria, grande, mediana o pequeña, tiene algo que aportar. Cada voz cuenta. Cada esfuerzo suma», expresó Attias, quien señaló que la mayor fortaleza de la AIRD reside en la unidad, la capacidad de construir consensos y la voluntad de trabajar por objetivos que trascienden los intereses particulares de las empresas.

Nueva Directiva Nacional

La nueva directiva estará encabezada por Juan José Attias como presidente; Fernando Espinal, de Infaca, primer vicepresidente; José Fernando Paliza, de Interquímica, segundo vicepresidente; Anyarlene Bergés, de INICIA, tercera vicepresidenta; José Luis Venta, de MERCASID, cuarto vicepresidente; Eduardo Martínez-Lima, de Central Romana Corporation, quinto vicepresidente; y Luis Álvarez, de Cervecería Nacional Dominicana, sexto vicepresidente.

Asimismo, Ricardo Koenig, de Maprica, ocupará la Secretaría; Osvaldo Oller Bolaños, de VMO Industrias, la Vicesecretaría; Richard Aróstegui, de FARCO, la Tesorería; y Roberto Herrera, de ENERGAS, la Vicetesorería.

Como directores fueron electos Juan Amell, de Bepensa Dominicana; Patricia Mejía, de Nestle Dominicana; Javier Fernández, Plásticos Multiform; Alejandra Betancourt, de Molinos Modernos; Jesús Feris, de Cesar Iglesias; Álvaro Sousa, de Diesco; Jorge Aguayo Saladín, de Industrias Aguayo; Gloria Matias, de Industrias Corripio; Giselle Valera, de Barrick; Gustavo García, Grupo Linda; Manuel Pozo Perelló, de INDUBAN; Christian Farach, de Grupo Farach; Felipe Thomas, de Font Gamundi; Giuseppe Maniscalco, de Grupo Estrella/PANAM; Enrique García, de Cementos Progreso; Raúl Peralta, de Constanza Agroindustrial; Juan Miguel Curbelo, de Pollo Cibao; Julissa Almonte, de Casa Brugal; Fernando Viyella Valencia, de FERSAN y Elsa Julia Brache, de Pasteurizadora Rica.

De acuerdo con las modificaciones aprobadas a los Estatutos de la AIRD, la estructura de dirección incorpora también una Directiva Ampliada, integrada por socios industriales y organizaciones empresariales industriales, con el propósito de fortalecer la participación y representatividad del sector industrial organizado.

Con esta elección, la AIRD inicia una nueva etapa de gestión, sustentada en la continuidad de sus esfuerzos institucionales, el fortalecimiento de la unidad del sector y la promoción de una industria nacional competitiva, innovadora y comprometida con el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Reconocimiento a la gestión de Julio Virgilio Brache

Durante la Asamblea General, la AIRD entregó un reconocimiento a Julio Virgilio Brache por su liderazgo, visión estratégica y compromiso institucional durante sus cuatro años de presidencia (2023-2026). Se destacó su contribución al fortalecimiento de la Asociación, la defensa de los intereses del sector industrial y el impulso de una agenda orientada a la competitividad, la innovación y la sostenibilidad. Asimismo, se valoró su capacidad de concertación y su papel en la promoción del diálogo público-privado, la incidencia en políticas públicas y el posicionamiento de la industria como eje fundamental del desarrollo económico y social de la República Dominicana.

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