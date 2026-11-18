El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, rechazó hoy los paros de labores y las vigilias, que entorpecen y retrasan la docencia en las escuelas públicas.

Afirmó que la realización de paros es una afrenta al desarrollo nacional, por lo que se le tiene que poner fin de inmediato, debido a que perjudica a cientos de miles de niños y adolescentes que no pueden ir a colegios privados.

En todo caso, manifestó, los paros de labores únicamente se desarrollan en los centros públicos y siempre está de por medio la exigencia de un mejor salario o cualquier tipo de interés económico.

Lamentó que el cuatro por ciento para la educación se pierda en salarios a maestros, que muchas veces no están bien calificados, y se olvidan de la docencia y la estructura física de los planteles.

Hay que llevar la mística de la educación, y si es posible levantar las ideas de Eugenio María de Hostos sobre la importancia de impartir clases para preparar a las nuevas generaciones para un mundo mejor.

Pidió que se dé un entendimiento entre el ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, donde todos los actores del sistema educativo sepan y estén claro que lo más importante es llevar la enseñanza a cada rincón de la República Dominicana.

Al mismo tiempo ratificó su demanda de que en el sistema educativo se comience a trabajar con la disciplina de moral y cívica, que aunque es oficial se ha quedado rezagada como materia obligatoria.

Afirmó que se deben privilegiar a los autores dominicanos que han preparado textos de moral y cívica, incluyendo uno de su autoría que es obra de consulta, pero los ministros de Educación le han cerrado el camino a que sea un libro de texto.

Impartir la moral y cívica es vital en las escuelas públicas y los colegios privados, porque vivimos en una sociedad violenta, y hay que rescatar de esa vorágine a los niños y adolescentes.

La República Dominicana, dijo, necesita una educación rica en valores, donde se enseñe el respeto a la vida y a las buenas costumbres, por lo que es de orden que se dé prioridad a la materia de moral y cívica que está ahora mismo en el limbo

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