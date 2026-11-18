Foro Económico elDinero 2026 plantea una nueva fiscalidad que no se limite a recaudar más

Santo Domingo, República Dominicana. – La necesidad de modernizar el sistema tributario, fortalecer las finanzas públicas y garantizar condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico centró la sexta edición del Foro Económico elDinero 2026, celebrado bajo el lema “La nueva fiscalidad: retos impostergables para la economía dominicana”, que reunió a autoridades gubernamentales, representantes empresariales y especialistas económicos.

Durante el encuentro, el director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, coincidieron en la importancia de avanzar hacia un modelo fiscal que combine eficiencia recaudatoria, simplificación administrativa y competitividad, mediante una visión de largo plazo y el diálogo entre los sectores público y privado.

En su intervención, Urrutia sostuvo que una nueva fiscalidad no debe limitarse al incremento de los ingresos del Estado, sino contemplar también la eficiencia del gasto público, la equidad tributaria y las condiciones necesarias para que más dominicanos puedan producir, invertir y generar empleos.

“Una administración tributaria moderna no puede medirse únicamente por cuánto recauda, sino también por cuánto facilita el cumplimiento”, expresó el funcionario, al explicar que la DGII trabaja para simplificar trámites, digitalizar servicios y reducir las dificultades que enfrentan los contribuyentes.

Asimismo, destacó que la sostenibilidad fiscal no depende exclusivamente de la administración tributaria, sino también de una economía dinámica, con mayores niveles de inversión, formalización y empleo, acompañada de una gestión pública eficiente y transparente.

Por su parte, Sanz Lovatón advirtió que uno de los principales desafíos para impulsar reformas estructurales es superar la confrontación entre las necesidades inmediatas y las decisiones estratégicas que requiere el país.

El ministro destacó la transformación de la estructura exportadora dominicana y señaló que, mientras anteriormente los textiles representaban alrededor del 50 % de las exportaciones de zonas francas, actualmente más de la mitad corresponde a dispositivos médicos y manufactura avanzada electrónica. También resaltó las oportunidades para atraer industrias vinculadas a los semiconductores.

En ese sentido, defendió las alianzas público-privadas como un factor determinante para el desarrollo económico y consideró que la capacidad de alcanzar acuerdos entre el Gobierno y los sectores productivos representa una de las mayores fortalezas de República Dominicana para abordar una transformación fiscal sostenible.

Al ofrecer las palabras de bienvenida, Jairon Severino, director de elDinero, advirtió que el país lleva cerca de dos décadas enfrentando déficits fiscales, por lo que consideró necesario abordar esta discusión más allá de los momentos de crisis y establecer una planificación que permita fortalecer la sostenibilidad económica.

Severino señaló que un sistema fiscal costoso y complejo limita la competitividad e insistió en que el debate debe incorporar la eficiencia del gasto, la informalidad, los incentivos fiscales y las condiciones que necesita el aparato productivo para continuar creciendo.

Además, como parte del encuentro, elDinero otorgó el Reconocimiento a la Excelencia a Mercedes Ramos, presidenta del Consejo de Directores de Grupo Ramos, por su trayectoria empresarial y sus aportes a la transformación, profesionalización y crecimiento del comercio minorista dominicano.

El foro contó con el respaldo de empresas e instituciones de diversos sectores de la economía nacional, entre ellas Asociación Cibao, Aerodom, AES Dominicana, AFP Crecer y Seguros Crecer, Asociación La Nacional, Asociación Popular, Banco Caribe, Banco Popular Dominicano, Banco Santa Cruz, Banreservas, Barrick, Banco BHD, Brugal, Cap Cana, Corporación Zona Franca Santiago, Santiago Business City, World Trade Center Santiago Free Trade Zone, Pernod Ricard, Energas, INICIA, Promipyme, Refidomsa, Sipen y Scotiabank, y contará con el apoyo de Mediáticos, Editorial CM y Grupo SIN.

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