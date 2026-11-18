SANTO DOMINGO.– El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), ingeniero Teodoro Tejada, calificó las circunvalaciones de Baní y Azua como “dos proyectos fracasados de Danilo Medina”, al señalar deficiencias técnicas y administrativas que, según explicó, afectaron el desarrollo de ambas obras.

Durante una entrevista en el programa Juego Político, Tejada sostuvo que la construcción de la circunvalación de Azua enfrentó dificultades que provocaron su paralización, debido a que el proyecto habría excedido el límite del 25 % establecido en el artículo 31, numeral 2, de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

“En cuanto a la circunvalación de Baní, explicó que el proyecto original contemplaba dos carriles, uno para cada sentido de circulación, y reveló que tuvo acceso a una auditoría de aproximadamente 500 páginas, elaborada a raíz de una impugnación presentada por una empresa participante en el proceso de licitación”, dijo Tejada.

Tejada indicó que, “al examinar el informe de adjudicación de la obra, identificó que la empresa ganadora no había presentado la partida correspondiente a la rasante mejorada, una observación que, a su juicio, ameritaba especial atención desde el punto de vista técnico y contractual”, detalló.

El profesional de la ingeniería valoró la decisión del entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, de buscar una solución que permitiera preservar la seguridad jurídica y garantizar la continuidad de los trabajos contratados.

“Deligne Asención, actuando de manera sabia mediante un acuerdo, logró que 16 de los 17 puentes contemplados fueran separados del contrato original y sometidos a un nuevo proceso de licitación, mientras que el puente de mayor extensión permaneció bajo responsabilidad de la empresa adjudicataria”, dijo.

Valora positivamente al presidente Abinader

Por otro lado, Tejada expresó una valoración favorable de la gestión del presidente Luis Abinader en materia de infraestructura pública, al considerar que ha sido uno de los mandatarios dominicanos de mayor trascendencia en ese ámbito.

“Para mí, el presidente Luis Abinader ha sido uno de los mandatarios de mayor trascendencia en materia de construcción pública”, enfatizó Tejada.

Resaltó, además, el galardón recibido por el presidente Luis Abinader, con el que la FAO reconoce y declara al país con Hambre Cero,

Las declaraciones fueron ofrecidas en el espacio televisivo Juego Político, donde se abordaron aspectos relacionados con la ejecución de obras públicas, la gestión de infraestructura y los desafíos del desarrollo económico y territorial de la República Dominicana.