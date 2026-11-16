Merca Jumbo continúa su expansión en el país con la apertura de una nueva tienda en Las Américas

Las Américas, República Dominicana. – Merca Jumbo aperturó su sucursal número 13 en Santo Domingo Este. Esta apertura forma parte del plan de expansión de la marca a nivel nacional, con el propósito de estar cada vez más cerca de las familias dominicanas, al tiempo que contribuye a la dinamización económica de la zona mediante la generación de 100 nuevos empleos.

Ubicada en la marginal de la avenida Las Américas, esquina avenida Hipódromo, la nueva tienda cuenta con estacionamientos con capacidad para aproximadamente 200 vehículos, así como instalaciones diseñadas para ofrecer una experiencia de compra cómoda, práctica y conveniente. Además, próximamente incorporará los servicios de Farma Extra, ampliando las facilidades disponibles para sus clientes.

Esta nueva sucursal permitirá a los residentes de Los Frailes y comunidades aledañas acceder a los mejores precios todos los días, productos frescos y de calidad, así como a un surtido cuidadosamente seleccionado para satisfacer sus necesidades. La tienda también contará con marcas propias, exclusivas y reconocidas del mercado, ofreciendo múltiples opciones para realizar las compras cotidianas en un mismo lugar.

“Con cada nueva apertura reafirmamos nuestro compromiso de acercar Merca Jumbo a más familias dominicanas, ofreciendo una experiencia de compra práctica, con productos de calidad y los mejores precios todos los días. Queremos integrarnos a la comunidad de Los Frailes y convertirnos en ese buen vecino en el que nuestros clientes puedan confiar para resolver sus necesidades cotidianas”, expresó Zamira Guerrero Numa, vicepresidenta de Merca Jumbo.

La llegada de Merca Jumbo a Las Américas representa un nuevo paso en el crecimiento sostenido de la marca, que continúa ampliando su cobertura para responder a las necesidades de las comunidades donde tiene presencia, contribuyendo a la generación de oportunidades y al desarrollo de su entorno.

“Esta apertura forma parte de nuestra visión de crecimiento y expansión en el país, con la que buscamos llevar la experiencia de Merca Jumbo a nuevas comunidades. Seguimos apostando por el desarrollo de espacios comerciales que respondan a las necesidades de nuestros clientes, generen empleos y contribuyan al dinamismo económico de las zonas donde operamos”, destacó Madelyn Martínez, vicepresidenta de Marketing Formatos y Retail de CCN.

En coherencia con su espíritu de cercanía y responsabilidad social, Merca Jumbo decidió que, en lugar de realizar un gran evento de apertura, destinaría esos recursos a la Fundación Proyecto Ayuda al Niño Casa de Luz, que desde 1999 apoya y protege a niños, niñas y adolescentes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A través de esta loable labor, la entidad garantiza alojamiento, alimentación balanceada, atención médica especializada, educación inclusiva y un acompañamiento integral para su pleno desarrollo.

Como parte de las facilidades disponibles para sus clientes, a partir del lunes 16 de noviembre, los residentes de Las Américas y zonas aledañas también podrán realizar sus compras a través de la app Merca, accediendo al servicio de delivery de manera práctica, fácil y rápida.

Merca Jumbo Las Américas abre sus puertas para recibir a las familias de Los Frailes y comunidades cercanas, invitándolas a conocer sus instalaciones y disfrutar de una experiencia de compra con los mejores precios todos los días.

Acerca de Merca Jumbo

Merca Jumbo es un nuevo concepto de supermercado diseñado para ofrecer a los clientes una experiencia de compra única con los mejores precios en productos de calidad. Con espacios cómodos y accesibles, Merca Jumbo asegura que en cada visita los clientes encuentren productos frescos y de calidad al mejor precio. Con su promesa de ofrecer el precio más bajo siendo “el mejor vecino», Merca Jumbo brinda a los clientes una opción cercana para hacer sus compras diarias en un formato de autoservicio que les permita agilidad y comodidad con un surtido de productos de marcas propias y exclusivas que garantizan excelente calidad al mejor precio.

Para más información, pueden seguir las plataformas digitales de Merca Jumbo en Instagram y Youtube @mercajumbo.

Visited 1 times, 1 visit(s) today