Jinete Villalobos gana en 3 carreras, el pool paga RD$2,156 en el Quinto

SANTO DOMINGO ESTE.- El jinete José Villalobos ganó en 3 de las 6 carreras de este sábado en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$2,156.00.

Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$124.00. El pool de 5 pagó RD$1,440.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,965,712.00.

Villalobos condujo a la victoria a los ejemplares Hickstead (5), en la primera carrera; Princesa Ainhoa (4), en la quinta carrera; y Counsellor (3), en la sexta carrera.

Con sus 3 victorias, el habilidoso jinete aumentó a 17 su total de la temporada, empatado con Carlos de León, en el cuarto puesto de la lista entre los “fustas” más ganadores del 2026, en el parque hípico dominicano.

De León, el nueve veces líder en montas ganadoras (en años sucesivos, incluido el 2025), ganó este sábado en dos carreras.

La lista de los jinetes de más éxito en 2026, en el llamado Majestuoso de las Américas, la encabeza Trusman Quevedo (36), seguido por Alexander Fernández (21) Y José Francis Rojas (18).

ENTRENADOR GERMÁN LEÓN GANA

El entrenador Germán León también ganó en 3 carreras, con los mismos ejemplares que el jinete Villalobos; para llevar su liderato a 21 triunfos en 2026.

Su más cercano seguidor, Armando E. Pérez, ha ido al Círculo de Ganadores 16 veces.

ESTABLO DOÑA BELLA, LÍDER

Por su parte, el Establo Doña Bella, al cual pertenecen los tres ejemplares que ganaron entrenados por León y conducidos por Villalobos, se quedó solo en la cabeza de aquellos que han visto con más frecuencia cruzar primero la meta a sus abonados.

Los abanderados del establo de blusa rosado fusia, con rayas negras en las mangas, han ganado en 20 carreras. Les siguen los de la cuadra Decoo Stable (17) y Establo San Antonio (16).

RESULTADOS POR CARRERAS

En la primera carrera (2), dominó Hickstead (5), de la cuadra OP Racing Stable. Tuvo sobre el lomo al jinete Carlos de León, quien siguió las recomendaciones del entrenador Otto Peña. Marcó tiempo de 1:13:00 en los 1,200 metros. Exacta 5/6 (Hickstead/Bella Largo). Quiniela 5/6. Trifecta 5/6/1 (completada por Young Raymond). Superfecta 5/6/1/2 (completada por Atabey Lea).

En la segunda carrera (2), se impuso Lee Alejandro (5), del Establo Doña Bella. Cargó con el peso del jinete José Villalobos, a quien asesoró el entrenador Germán León. Registró tiempo de 1:26:00 en los 1,400 metros. Exacta 5/3 (Lee Alejandro/Got Em Thinking). Quiniela 3/5. Trifecta 5/3/6 (completada por Mo Moscato). Superfecta 5/3/6/1 (completada por Raise The Anchor). Dupleta 5/5 (Hickstead/Lee Alejandro).

En la tercera carrera (1), la victoria fue para El Villano L (1), del Establo Hermanos Lara. Llevó sus bridas el jinete Carlos de León, quien siguió las pautas trazadas por el entrenador y propietario Manuel Lara. Paró el reloj en 1:50:3/5 en los 1,700 metros. Exacta 1/4 (El Villano L/Rulay). Quiniela 1/4. Trifecta 1/4/5 (completada por Melozo). Superfecta 1/4/5/2 (completada por Don Chicho P). Dupleta 5/1 (Lee Alejandro/El Villano L).

En la cuarta carrera (1), triunfó Princesa Ainhoa (4), del Establo Doña Bella. La condujo el jinete José Villalobos, a quien hizo recomendaciones el entrenador Germán León. Detuvo las agujas del reloj en 1:16:2/5 en los 1,200 metros. Exacta 4/3 (Princesa Ainhoa/Ruleta Soll). Quiniela 3/4. Trifecta 4/3/5 (completada por Guaricha). Superfecta 4/3/5/2 (completada por Mi Azucarada). Dupleta 1/4 (El Villano L/Princesa Ainhoa).

En la quinta carrera (2), ganó Counsellor (3), del Establo Doña Bella. Llevó sus bridas el jinete José Villalobos, quien siguió el plan de carrera del entrenador Germán León. Cronometró 1:18:3/5 en los 1,300 metros. Exacta 3/4 (Counsellor/Ing. Collado). Quiniela 3/4. Trifecta 3/4/6 (completada por Dinastía Aguiar). Superfecta 3/4/6/5 (completada por Sweet Moon). El 1er. Pick 3 fue 1/4/3. Dupleta 4/3 (Princesa Ainhoa/Counsellor).

En la sexta carrera (1), el primero en llegar a la meta fue Paquita A (2), del Establo San Lázaro. Tuvo en la silla al jinete Jimmy Jiménez, a quien orientó el entrenador José Ronzino. Hizo crono de 1:14:00 en los 1,200 metros. Exacta 2/3 (Paquita A/Cinco dinero). Quiniela 2/3. Trifecta 2/3/4 (completada por Storm Creed). Superfecta 2/3/4/5 (completada por Touch Performance). El 2do. Pick 3 fue 4/3/2. El pool de 4 (Pick 4) fue 1/4/3/2. Dupleta 3/2 (Counsellor/Paquita A).

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