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Sociales

El merenguero Rafa Rosario lleva alegría al Centro Integral para Adultos Mayores Ciudad Juan Bosch

PRIMICIAS DIGITAL2 de mayo de 2026
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo. Los adultos mayores del Centro Integral Ciudad Juan Bosch vivieron una mañana cargada  de entusiasmo, música y gratos recuerdos con la visita sorpresa del reconocido merenguero dominicano Rafa Rosario, quien dedicó parte de su tiempo a compartir de manera cercana y afectuosa con esta población, llevando alegría, dinamismo y bienestar emocional a través de sus canciones.

La actividad, desarrollada como parte del programa artístico, recreativo y cultural, se convirtió en una verdadera celebración para los presentes, quienes disfrutaron, cantaron y bailaron al ritmo de emblemáticos éxitos como La Dueña del SwingMorena VenHola y Borrón y Cuenta Nueva.

Más allá del espectáculo musical, la presencia de Rafa Rosario representó un gesto profundamente humano y solidario, al dedicar su talento, energía y carisma a los adultos mayores, promoviendo espacios de integración, recreación y salud emocional que contribuyen significativamente a su calidad de vida. Estas actividades fortalecen la autoestima, estimulan la memoria, favorecen la socialización y generan momentos de felicidad que impactan positivamente su bienestar integral.

Durante la jornada, el artista compartió abrazos, fotografías, anécdotas y ocurrencias con los asistentes, creando un ambiente de cercanía y familiaridad que dejó huellas de emoción entre los adultos mayores, quienes agradecieron la experiencia con sonrisas, aplausos y muestras de cariño.

La visita del merenguero fue coordinada por el Departamento de Arte y Cultura del centro, encabezado por el cantautor y arreglista Herodys Ureña, junto al compositor Mario Díaz, quienes continúan promoviendo iniciativas que enriquecen la vida de los usuarios mediante el arte y la cultura.

Como muestra de gratitud, Rafa Rosario y sus coristas Reynolds Sosa y Laurent Núñez recibieron obsequios elaborados por adultos mayores del Departamento de Manualidades, en un intercambio cargado de afecto que reafirmó el valor de estas iniciativas para dignificar, visibilizar y celebrar a quienes tanto han aportado a la sociedad.

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