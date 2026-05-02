El merenguero Rafa Rosario lleva alegría al Centro Integral para Adultos Mayores Ciudad Juan Bosch
Santo Domingo. Los adultos mayores del Centro Integral Ciudad Juan Bosch vivieron una mañana cargada de entusiasmo, música y gratos recuerdos con la visita sorpresa del reconocido merenguero dominicano Rafa Rosario, quien dedicó parte de su tiempo a compartir de manera cercana y afectuosa con esta población, llevando alegría, dinamismo y bienestar emocional a través de sus canciones.
La actividad, desarrollada como parte del programa artístico, recreativo y cultural, se convirtió en una verdadera celebración para los presentes, quienes disfrutaron, cantaron y bailaron al ritmo de emblemáticos éxitos como La Dueña del Swing, Morena Ven, Hola y Borrón y Cuenta Nueva.
Más allá del espectáculo musical, la presencia de Rafa Rosario representó un gesto profundamente humano y solidario, al dedicar su talento, energía y carisma a los adultos mayores, promoviendo espacios de integración, recreación y salud emocional que contribuyen significativamente a su calidad de vida. Estas actividades fortalecen la autoestima, estimulan la memoria, favorecen la socialización y generan momentos de felicidad que impactan positivamente su bienestar integral.
Durante la jornada, el artista compartió abrazos, fotografías, anécdotas y ocurrencias con los asistentes, creando un ambiente de cercanía y familiaridad que dejó huellas de emoción entre los adultos mayores, quienes agradecieron la experiencia con sonrisas, aplausos y muestras de cariño.
La visita del merenguero fue coordinada por el Departamento de Arte y Cultura del centro, encabezado por el cantautor y arreglista Herodys Ureña, junto al compositor Mario Díaz, quienes continúan promoviendo iniciativas que enriquecen la vida de los usuarios mediante el arte y la cultura.
Como muestra de gratitud, Rafa Rosario y sus coristas Reynolds Sosa y Laurent Núñez recibieron obsequios elaborados por adultos mayores del Departamento de Manualidades, en un intercambio cargado de afecto que reafirmó el valor de estas iniciativas para dignificar, visibilizar y celebrar a quienes tanto han aportado a la sociedad.