Exportaciones de tomate cherry hacia Estados Unidos consolidan crecimiento del sector; ministro de Agricultura destaca impacto económico y generación de empleos

San Juan.– Las exportaciones de tomate cherry dominicano hacia el mercado de los Estados Unidos continúan mostrando un crecimiento sostenido, consolidando al país como un actor competitivo en la agroexportación bajo ambiente protegido.

Durante el año 2025 se exportaron un total de 12,777,600 libras de tomate cherry hacia territorio estadounidense, mientras que en lo que va de 2026 la cifra ya alcanza 4,794,600 libras, reflejando la estabilidad y proyección de este rubro en los mercados internacionales. Estos datos fueron ofrecidos por el ingeniero Edwin Ordaz, representante de la empresa Maguana Tropical.

Luego de recibir las explicaciones de lugar por parte de técnicos de la Regional Suroeste en el municipio de San Juan y representantes de la empresa, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que estos resultados evidencian el fortalecimiento del sector y la capacidad del país para competir en mercados altamente exigentes.

Este desempeño ha tenido un impacto directo en la dinamización de las economías locales, especialmente en la región sur, donde la producción bajo invernaderos ha permitido elevar la calidad, garantizar la inocuidad y asegurar una oferta constante para la exportación.

En ese contexto, el ministro Espaillat destacó la fortaleza del sector agropecuario y el avance significativo en materia de tecnificación, al encabezar un recorrido de supervisión en la empresa Maguana Tropical, ubicada en la provincia San Juan, acompañado del expresidente Hipólito Mejía.

La actividad, desarrollada como “Día de Campo”, permitió observar de primera mano las innovaciones tecnológicas aplicadas en la producción de tomates cherry bajo ambiente protegido, orientadas a cumplir con los estándares exigidos por el mercado estadounidense.

Durante su intervención, el ministro reafirmó el compromiso del Gobierno con la modernización del campo dominicano, subrayando que la incorporación de tecnología y buenas prácticas agrícolas es clave para incrementar la competitividad y abrir nuevas oportunidades de exportación.

La empresa Maguana Tropical, constituida como zona franca especial, genera alrededor de 600 empleos directos e indirectos, convirtiéndose en un motor de desarrollo económico para la provincia San Juan.

El ingeniero Edwin Ordaz, ejecutivo de la empresa, explicó que la producción de tomate cherry ha experimentado un proceso de expansión y diversificación, destinando entre un 10 % y un 20 % al mercado local, mientras el resto se orienta a la exportación.

Asimismo, valoró el respaldo del Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, señalando que este acompañamiento ha sido fundamental para mantener altos estándares de calidad y fortalecer la presencia del producto dominicano en mercados internacionales.

En la actividad participaron el viceministro de Producción Agrícola y Mercadeo, Juan Antonio Gómez; la viceministra administrativa, Herminia Reyes Abreu; la gobernadora provincial, Ana María Castillo Mateo; y el diputado Franklin Ramírez, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, junto a directores regionales y otros funcionarios del sector.

Con estos resultados, el tomate cherry se consolida como uno de los rubros emergentes de mayor impacto en la agroexportación dominicana, evidenciando el potencial del país para seguir ampliando su presencia en mercados exigentes y generando bienestar en las comunidades productivas.

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