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Nacionales

Denuncian retrasos de hasta cuatro meses en pagos del Ministerio de Turismo a medios de comunicación

PRIMICIAS DIGITAL2 de mayo de 2026
0 1 minuto de lectura

Santo Domingo.  — El comunicador  Robert Gonel  denunció públicamente que el  Ministerio de Turismo de la República Dominicana  estaría incurriendo en retrasos de hasta cuatro meses en el pago de facturas por concepto de publicidad a medios de comunicación.

Según Gonel, la situación ha generado una crisis financiera en numerosas empresas mediáticas que dependen de estos ingresos para su operatividad diaria. Aseguró que las demoras respondieron a deficiencias en el área financiera de la institución que dirige el ministro  David Collado .

“Prácticamente estamos llevándonos a la quiebra porque estamos pagando TSS, anticipos y otros impuestos sin saber cuándo uno va a cobrar”, expresó el comunicador, al tiempo que calificó como “desastrosa” la gestión financiera dentro del ministerio.

La denuncia pone en evidencia el impacto directo que estos retrasos generan en el ecosistema mediático nacional, particularmente en medios pequeños y medianos, que deben cumplir con sus obligaciones fiscales y operativas sin contar con flujo de caja oportuno.

Gonel hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Turismo para revisar con urgencia los procesos administrativos y financieros, a fin de garantizar pagos más ágiles y evitar el colapso de empresas de comunicación que, según afirmó, están siendo seriamente afectados.

Hasta el momento, el Ministerio de Turismo no ha emitido una posición oficial respecto a estas acusaciones.

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