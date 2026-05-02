Supérate visita comunidades afectadas por lluvias en La Vega; coordina apoyo para familias afectadas

La directora general Mayra Jiménez, junto a un equipo técnico de la institución, se reunió con autoridades de los distritos municipales de Rincón y Cutupú para evaluar daños y coordinar respuesta oportuna en articulación con otras instituciones del Estado.

La Vega, R.D., 2 de mayo de 2026. – La directora general de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, se trasladó este sábado, junto a un equipo técnico, a los distritos municipales de Cutupú y Rincón, en la provincia de La Vega, en el marco de las acciones interinstitucionales de acompañamiento y protección social a familias afectadas por las recientes inundaciones provocadas por las lluvias que han afectado a esta demarcación y a gran parte de la región norte del país.

La directora Mayra Jiménez se reunió con los alcaldes de los distritos municipales de Rincón y Cutupú, Emmanuel Ramírez y Robert Tolentino, respectivamente, y con el diputado José Luis Abreu, de esta provincia, para coordinar el levantamiento de los daños a los hogares afectados, como parte de la respuesta articulada con otras instituciones del Estado.

“Desde el Gobierno, junto con las autoridades municipales, estamos coordinando todas las acciones en favor de estas familias que han sido afectadas. Se trata de un acompañamiento del Estado y, hoy, desde Supérate, estamos aquí para ver la situación de nuestras familias afectadas y poder ir en su auxilio, agregó.

Asimismo, sostuvo que, como parte de las acciones del Gobierno dominicano, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) ha llevado raciones alimentarias a las zonas afectadas y realiza un proceso de levantamiento de las familias que perdieron sus enseres del hogar a fin de apoyarlos con la reposición de estos.

De su lado, los alcaldes de Rincón y Cutupú, Emmanuel Ramírez y Robert Tolentino, destacaron la rápida respuesta del Gobierno dominicano, al acudir a estas comunidades y conocer de manera cercana y en coordinación con las autoridades locales, las necesidades de las comunidades afectadas.

Las abundantes lluvias sobre el territorio provocaron graves inundaciones en los distritos municipales de Cutupú y Rincón, ocasionando daños que incluyen afectaciones a viviendas, pérdidas materiales y limitaciones en el acceso a comunidades, generando condiciones de vulnerabilidad para varias familias.

Recientemente, la Sala Capitular de Rincón declaróeste distrito municipal en estado de emergencia luego de que las lluvias caídas sobre este territorio provocaran importantes inundaciones en varias comunidades.

Además de la directora general Mayra Jiménez, en estas reuniones estuvieron presentes por Supérate, el subdirector de Operaciones Juan Herrera; la subdirectora de Superación de la Pobreza, Addys Then, y la directora de la Regional Cibao Sur, Aracelis Pérez.

Con estas acciones, Supérate reafirma su compromiso de brindar protección social adaptativa y efectiva, priorizando a las poblaciones más vulnerables ante situaciones de emergencia.

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