Cibao FC gana juego de ida a Pantoja con gol de Rivaldo Correa

SANTO DOMINGO.- El colombiano Rivaldo Correa anotó el único gol del partido y Cibao FC se impuso 0-1 a Pantoja, en el juego de ida de la semifinal del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), jugado en el estadio Panamericano, en el evento dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

Jugando los últimos 8 minutos, más 6 que agregó el árbitro, con un jugador más, Pantoja tuvo más posesión del balón, pero no pudo conseguir el gol del empate y Cibao FC se llevó el triunfo de visitante.

El juego de vuelta será celebrado el domingo 10 en el estadio del Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Para los 90 minutos del partido de vuelta, el onceno naranja no podrá contar con Edwarlyn Reyes, quien salió por acumulación de amarillas del encuentro.

En la primera mitad no hubo grandes amenazas de goles y los porteros fueron dos espectadores más debajo de los travesaños, cuando se fueron al descanso con el marcador 0-0.

Sin embargo, la fricción entre los jugadores de ambos clubes motivó que el árbitro Emmanuel Lucas sacara 6 tarjetas amarillas en los 45 minutos de acción, en medio de una calurosa jornada que sobrepasaba los 30 grados.

Para el tiempo complementario, los técnicos de ambos clubes no hicieron cambios y salieron a la cancha con los mismos 22 jugadores.

El primer cambio del encuentro se produjo al minuto 57 por Pantoja, entrando Yordy Álvarez y saliendo Carlos Sarante.

Se jugaba el minuto 62 cuando Cibao FC, con un saque de esquina, envió la pelota al centro y allí la recogió Rivaldo Correa, quien la envió al fondo de la red para el 0-1 a favor de los visitantes.

En el minuto 66, los locales hicieron dos sustituciones, poniendo en cancha a José Jáquez y al goleador histórico Luis Espinal, y se fueron a la banca Fabricio Moreno y Louka Bertrand.

El onceno naranja hizo un doble cambio al minuto 74: entraron a juego Omar de la Cruz y Leonardo Villalba, y se fueron al descanso Mateo Palacios y Miguel Muñoz.

En el minuto 82, Cibao FC se quedó con un jugador menos, cuando Edwarlyn Reyes recibió su segunda cartulina amarilla y tuvo que abandonar el juego.

Con un futbolista menos y jugándose el minuto 86, los campeones defensores pusieron a Cesarín Ortiz en la acción por Yunior Peralta, en el último movimiento.

El director técnico del Cibao FC, Junior Scheldeur, colocó en el arco naranja a Edwin “Gato” Frías, quien fue el portero del onceno ideal de la Liguilla.

Completó el onceno inicial con el capitán Jean Carlos López, Julio César Murillo, Kleimar Mosquera, Ernesto “Che” Trinidad, Yunior Peralta, Wilman Modesta, Miguel Muñoz, Mateo Palacios, Rivaldo Correa y Edwarlyn Reyes, integrante del mejor once de la Liguilla.

El míster del Club Atlético Pantoja, Adolfo Monsalve, puso como cancerbero de los locales a Alessandro Baroni.

Los otros 10 abridores fueron Jeremy Báez, portando el brazalete de capitán; Jefrey Trujillo, Gerard Lavergn, Jordan Montezuma, Alexander Vidal, Edison Guerrero, Louka Bertrand, Ismael “Pinta” Díaz, Carlos Sarante y Fabricio Moreno.

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