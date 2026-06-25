Interior y Policía aclara intervención policial durante manifestación de la ANPA

Santo Domingo. El Ministerio de Interior y Policía informa que la manifestación realizada por la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), no contaba con la no objeción correspondiente ni había completado el proceso de coordinación previa con las autoridades competentes.

La intervención de agentes policiales respondió a la necesidad de preservar el orden público, así como la libre circulación de las personas y el normal desarrollo de las actividades en la zona.

La institución reiteró que la Constitución de la República Dominicana garantiza los derechos de reunión, asociación y expresión, cuyo ejercicio debe desarrollarse en armonía con el orden público, la seguridad ciudadana y los derechos de terceros.

Asimismo, recordó que la coordinación previa de actividades en espacios públicos permite a las autoridades adoptar las medidas de organización y seguridad necesarias para proteger tanto a los participantes como al resto de la ciudadanía.

El Ministerio reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, el respeto al marco legal vigente y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos.

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