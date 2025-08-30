INTEC recibe el galardón a la Innovación Académica

La universidad recibe el Reconocimiento por sus destacados aportes a la industria desde el ámbito de la formación e investigación

SANTO DOMINGO. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) recibió el premio a la Innovación Académica durante la tercera edición del “Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera 2025”, organizado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria).

El galardón resalta el compromiso del INTEC con la investigación aplicada y su estrecha vinculación con el sector productivo, aportando conocimiento y soluciones que impulsan la competitividad y el desarrollo sostenible del país. A través de proyectos académicos como Learning Factory y Diseña con la Industria.

La ceremonia reunió a líderes empresariales, representantes gubernamentales y del ámbito académico, quienes celebraron los avances de la industria dominicana en materia de innovación. El vicerrector académico de la universidad, Arturo Del Villar, recibió el galardón durante la ceremonia.

Este es el tercer año consecutivo en que INTEC recibe el premio a la Innovación Académica, y es que, con el proceso de investigación aplicada, la universidad es un actor estratégico en la construcción de un ecosistema de innovación nacional, donde la investigación científica y tecnológica se traduce en aportes tangibles para la industria y la sociedad.

El Premio de Innovación Académica reconoció las diversas inversiones aplicadas que realiza la universidad, generando conocimiento en beneficio de los sectores productivos y en temas de interés nacional; el programa “Diseña con la Industria”, una iniciativa emblemática de la universidad mediante la cual estudiantes de la carrera de Diseño Industrial desarrollan soluciones tangibles a retos del sistema productivo. Además de Learning Factory, una iniciativa pionera en que estudiantes trabajan de la mano con empresas para buscar soluciones creativas a los problemas que enfrentan.

Rafael Cruz Rodríguez, director de Proindustria, destacó que la innovación es “el motor para transformar los desafíos y consolidar la industria nacional”, al tiempo que reafirmó el compromiso de la institución de seguir promoviendo el surgimiento de nuevas ideas y la adopción de tecnologías en el sector productivo.

Por su parte, Eddy Olivares, ministro de Trabajo, subrayó la importancia de iniciativas como esta premiación para fortalecer el mercado laboral dominicano. “La formalidad es el primer paso hacia la dignidad laboral, y la innovación genera empleos sostenidos al crear valor agregado”, expresó.

En esta edición se reconocieron 23 empresas en distintas categorías, incluyendo innovación en producto, proceso y marketing, así como la Excelencia a la Innovación Industrial para compañías de diferentes tamaños. También se otorgaron distinciones a las Zonas Francas administradas por Proindustria y al respaldo financiero de entidades bancarias como Banco Popular, Banco BHD y Banco de Reservas.