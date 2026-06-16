Abinader y Collado inauguran bulevar de la Salud en Haina con inversión de 165 millones de pesos.

Bajos de Haina, San Cristóbal, lunes 15 de junio. – El presidente Luis Abinader y ministro de Turismo, David Collado, inauguraron este lunes la primera etapa del bulevar de la salud en los Bajos de Haina, construido con una inversión mayor a los 165 millones de pesos.

En un área de intervención de 27,820 metros cuadrados, el proyecto incluye la intervención paisajística a todo lo largo del parque.

Además, beneficiará a unos 83,582 habitantes que contarán con plazas, senderos peatonales, áreas verdes, mobiliario urbano, espacios recreativos y deportivos, así como una adecuada iluminación y reforestación.

Tras inaugurar el bulevar, el presidente Abinader dijo que esta obra mejorará la calidad de vida de los comunitarios y visitantes en Haina.

«Más que la obra, aquí lo que vale, verdaderamente, es la sonrisa de esos niños cuando estén caminando esta área verde, es las familias que podrán disfrutar todo el día en este parque. Esto es calidad de vida», indicó el presidente Abinader.

Tras hacer un llamado para que cuiden el nuevo bulevar y se cree un patronato de vigilancia, el mandatario insistió en que el parque va «más allá de una construcción».

El presidente Abinader felicitó al ministro Collado por lo hermoso del nuevo bulevar de la salud de Haina.

En compañía de las principales autoridades locales y provinciales, el ministro Collado destacó el impacto que tendrá la obra entre los residentes de la zona y como atracción turística.

Manifestó que el espacioso nuevo bulevar de Haina llevará el esparcimiento a cientos de familias de la comunidad e impactará directamente en el desarrollo del turismo en este municipio de la provincia San Cristóbal.

«La entrega de este impresionante bulevar de la salud, junto al presidente Abinader, es otra evidencia de nuestra visión de recuperar y establecer espacios públicos para el disfrute de las comunidades», indicó el ministro de Turismo.

Collado recordó que se ha invertido más 780 millones de pesos en distintas obras en este municipio.

El diseño y construcción del bulevar, a cargo del Comité Ejecutor en Zonas Turísticas (CEIZTUR), tuvo un monto de RD$164,861,984.

La intervención se distribuye en una plaza de acceso de 4,553.41 metros cuadrados, una gran área verde de aproximadamente 14,000 metros cuadrados y otros 4,063.31 metros cuadrados destinados a áreas recreativas y deportivas.

Entre las principales obras ejecutadas se encuentran una intervención paisajística integral y la construcción de 570 metros lineales de senderos peatonales, donde además cuenta con estacionamientos con capacidad para 33 vehículos, área de recreación infantil, anfiteatro y cancha de baloncesto.

Asimismo, se realizaron las obras sanitarias y eléctricas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

Dicha intervención contempla, además, en una 2da etapa la construcción de un centro comunitario para ofrecer servicios a los residentes en Haina.

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