APAP emite bonos de deuda subordinada por RD$5,000 millones

Santo Domingo, R.D.- La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) concluyó la colocación de su sexta oferta pública de bonos de deuda subordinada por 5 mil millones de pesos, fortaleciendo su posición como emisor recurrente en el mercado de valores dominicano.

“Con esta colocación seguimos reafirmando nuestra confianza en el amplio potencial del mercado de valores dominicano”, expresó Jinny Alba, vicepresidente ejecutiva de Tesorería de APAP.

La ejecutiva de APAP informó que los bonos de deuda subordinada tienen una tasa de interés fija en pesos dominicanos de un 11.00%, con un pago de interés semestral, y un plazo de siete años, venciendo el 25 de mayo de 2033.

De acuerdo con el anuncio de la emisión, los recursos obtenidos serán destinados al fortalecimiento de la cartera de créditos, especialmente en el segmento hipotecario, así como a la ampliación del portafolio de inversiones de APAP.

“Conforme a la normativa vigente, los fondos obtenidos pasan a formar parte del capital secundario de la institución, contribuyendo a fortalecer aún más la robusta capitalización de APAP”, destacó la ejecutiva de APAP, resaltando los beneficios que representa este tipo de colocación.

La oferta pública de bonos de deuda subordinada está dirigida a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean calificados como inversionistas profesionales y personas jurídicas debidamente reconocidas por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Esta emisión cuenta con las aprobaciones de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Pensiones.

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