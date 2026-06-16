Poder Ejecutivo propone al Congreso nueva ley orgánica para fortalecer la transparencia y afianzar lucha contra la corrupción

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, sometió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley dirigido a crear un nuevo órgano autónomo y descentralizado del Estado con la finalidad de fortalecer su independencia y actuar con el alcance y la capacidad institucional para cumplir la misión de promover la transparencia pública, prevenir la corrupción y garantizar un mayor acceso a la información pública.

La propuesta legislativa procura instituir, con el rango de ley orgánica, la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), entidad que de acuerdo con el Presidente Abinader, representaría un paso decisivo hacia una administración pública moderna, íntegra y centrada en la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La directora general de Etica de Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, confirmó que el ante proyecto de ley fue entregado este martes al presidente del Senado de la República, Ricardo de Los Santos, por una comisión encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.

La también asesora del Poder Ejecutivo resaltó que el anteproyecto ha sido resultado de un amplio proceso de consultas con instituciones, expertos y sectores interesados en fortalecer los procesos de transparencia y las prácticas de buen gobierno en la República Dominicana, contando, además, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el mensaje que acompaña el ante proyecto, el presidente Abinader indica que la propuesta persigue crear las competencias legales “para incluir la protección de datos personales, la salvaguarda de informantes, testigos y víctimas de actos de corrupción, así como la coordinación transversal de las políticas de ética y buen gobierno en toda la Administración Pública y demás poderes del Estado”.

Igualmente, según el mandatario, se busca establecer mecanismos rigurosos de control, “como la obligatoriedad de declarar conflictos de intereses; habilitar un régimen de denuncias e investigaciones que facultaría a la institución a actuar de oficio ante rumores públicos o falta ética; y un régimen sancionador administrativo con medidas drásticas que van desde multas hasta la inhabilitación temporal para el ejercicio de funciones públicas”.

La ley aplicaría a todos los servidores públicos, los entes y órganos que conforman la Administración Pública centralizada, órganos desconcentrados y organismos autónomos y descentralizados, las empresas públicas no financieras y financieras y a todas las personas físicas y jurídicas que realicen actividades, operaciones y transacciones con la Administración Pública.

Igualmente aplicaría a los poderes del Estado, órganos constitucionales y gobiernos locales, siempre que resulten compatibles con las funciones que la Constitución les otorga, considerando sus políticas como orientadoras de sus respectivas normas sectoriales, garantizando, en consecuencia, el principio de independencia y separación de los poderes, en cuya virtud son compromisarios de su cumplimiento y de velar por su correcta aplicación en articulación con la DIGITEG.

Sistema de Transparencia e Integridad Pública

Mediante la ley propuesta se crea “el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, bajo la rectoría de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), el cual comprende el conjunto de valores, principios, normas, políticas, estrategias, instrumentos y mecanismos para fomentar y promover la integridad, la transparencia, el gobierno abierto, los datos abiertos y la ética de los servidores públicos en la Administración”.

También dispone “prevenir y combatir la corrupción, gestionar los conflictos de intereses, garantizar el libre acceso a la información pública, la rendición de cuentas, el cumplimiento normativo, la protección de los datos personales y la protección a los informantes, testigos y víctimas. Asimismo, la DIGITEG es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales, tratados y convenios ratificados por la República Dominicana en las materias bajo su rectoría”.

“El Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública se desarrollará mediante la articulación necesaria con los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), órganos constitucionales, gobiernos locales, órganos autónomos y descentralizados, las empresas públicas no financieras y financieras, incluyendo a las personas físicas y jurídicas que realicen actividades, operaciones y transacciones con la Administración Pública, para el cumplimiento de los objetivos de dicho sistema y las políticas de integridad y transparencia, en virtud de los principios de juridicidad, cooperación y coordinación, con el objeto de fomentar y fortalecer la cultura de integridad y cumplimiento normativo, acorde con la naturaleza institucional de los poderes del Estado y los órganos constitucionales”, indica el anteproyecto.

Entre los principios de actuación del nuevo órgano anticorrupción se definen los de juricidad, debido proceso, imparcialidad, transparencia, eficiencia, eficacia, objetividad, unidad de acción, y cooperación y coordinación.

En cuanto al Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, este tendrá por objeto “hacer visibles todos los actos de los órganos gubernamentales, cuyos pilares son la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Asimismo, se fundamenta en los principios buen gobierno, la adecuada gestión de los conflictos de intereses, el fortalecimiento institucional, los valores, principios, directrices, políticas, estrategias, planes, y medidas administrativas que tengan por objeto garantizar la prevención de la corrupción administrativa, en cumplimiento del mandato constitucional de proscripción de la corrupción y los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano”.

Y plantea que el Sistema de Transparencia estará conformado por un conjunto articulado de subsistemas, pilares, componentes, reglamento de aplicación y normas, tendentes a fomentar y promover la integridad y la transparencia de la gestión pública para prevenir el flagelo de la corrupción. “Asimismo, corresponde al Sistema elaborar el programa nacional contra la corrupción de la República Dominicana”.

Entre los mecanismos de aplicación de la ley y sus reglamentos, el proyecto cita y describe conceptos clave como: Datos abiertos, Gobierno Abierto, portal único de Solicitud de Acceso a la Información Pública, Portal Unico de Transparencia, Portal Nacional de Datos Abiertos, Portalde Gobierno Abierto, conflictos de intereses, declaración de intereses, y la figura del Informante.

De la Estructura Orgánica y Funcionamiento

El proyecto establece que la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), estará a cargo de un director general como máxima autoridad. Para el cumplimiento de sus fines, contará con las direcciones y unidades técnicas y administrativas que se consideren necesarias, de conformidad con el reglamento de aplicación de la presente ley y demás normas complementarias emitidas por la Dirección General.

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