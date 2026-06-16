Presidentes con tendencia dictatorial: ¿Sufren de trastorno antisocial?

Por; Luis Ma. Ruiz Pou

Cuando un país está mal, se debe principalmente a que está mal gobernado por políticos con comportamientos, intenciones y actitudes que coinciden con los trastornos de la psicopatía.

La psicopatía se caracteriza por la falta de empatía, la manipulación y la impulsividad. Los psicópatas pueden parecer amigables y bien adaptados, pero su comportamiento suele ser extremadamente narcisista y jamás se responsabilizan de sus actos. Además, tienen poco apego emocional y una excesiva confianza en sí mismos. Tienden a manipular a las personas para lograr sus objetivos, se consideran autosuficientes y son poco dependientes a nivel emocional de sus familias, amigos o parejas.

En términos clínicos, el psicópata se caracteriza por la violación de las normas sociales y de las leyes, el engaño, una gran capacidad de manipulación, impulsividad por irritabilidad y una total falta de remordimiento por el daño causado, entre otros males. Por estas razones, les resulta muy difícil mantener una vida estable, además de que suelen ser fríos y calculadores. A pesar de mantener intactas sus funciones perceptivas y mentales, la conducta social del individuo que la padece se halla patológicamente alterada.

El perfil psicológico de un dictador es un tema que ha despertado gran interés entre psicólogos, historiadores y documentalistas. Según los expertos, estos líderes suelen compartir un patrón de personalidad que los impulsa a buscar el control absoluto y el poder sin límites. Al respecto, la revista Vanguardia MX cita: “Según el psicólogo Otto Kernberg, los dictadores presentan una grandiosa autoimagen y una necesidad insaciable de admiración. Se perciben a sí mismos como seres excepcionales y creen estar destinados a liderar sus naciones. Esto los hace intolerantes a la crítica y los lleva a suprimir la disidencia, lo cual refuerza su sentido de poder”.

Por su parte, el psicólogo clínico Paul M. Glaser señala que muchos dictadores muestran rasgos psicopáticos, tales como el desprecio por las normas sociales y una notable frialdad ante el sufrimiento humano. Este tipo de líderes es incapaz de conectar emocionalmente con los demás, lo que les permite justificar actos atroces como la represión y el genocidio. Laurence Rees, conocido por sus documentales sobre Adolf Hitler y Josef Stalin: “La paranoia es otra característica fundamental de estos tiranos.

Para conservar su posición, los dictadores tienden a ejercer un control absoluto sobre las instituciones del Estado. La psicóloga Martha Stout sostiene que estos líderes suelen crear una estructura jerárquica donde todas las decisiones pasan por ellos, lo que les permite mantenerse al mando sin oposición. Expertos coinciden en que su capacidad para manipular y destruir es una manifestación de su necesidad de control y dominación, sin importar el costo humano.

Señalan que los psicópatas buscan el poder por inseguridad personal, por una patológica necesidad de reconocimiento y por la firme creencia de que sólo ellos, son capaces de gobernar. Fundación Libertad y Desarrollo señala: “Esa ambición enferma y desmedida lleva a los psicópatas con poder a justificar su corrupción, violar derechos, suprimir libertades, perseguir a la oposición e incumplir leyes”.

La historia demuestra que el verdadero peligro de un dictador, no radica solo en sus armas, sino en su mente. Cuando un trastorno antisocial se disfraza de liderazgo, la democracia se desmantela desde adentro. Un psicópata en el poder no busca el bienestar de su pueblo, sino la adoración ciega de su propia figura. Por ello, identificar estos rasgos a tiempo no es solo un ejercicio de diagnóstico clínico, sino un mecanismo de supervivencia social: la última línea de defensa para evitar que la locura de un solo hombre se convierta en la tragedia de toda una nación.

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