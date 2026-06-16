Franklin García Fermín respalda medidas fiscales del Gobierno ante impacto de la crisis internacional en los precios del petróleo

Santo Domingo.– El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin García Fermín, expresó su respaldo a las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader para enfrentar los efectos económicos derivados del aumento de los precios internacionales del petróleo, provocado por los conflictos bélicos y las tensiones geopolíticas que afectan diversas regiones del mundo.

García Fermín afirmó que la República Dominicana, como economía abierta e integrada a los mercados internacionales, no está aislada de las consecuencias que generan las guerras y la incertidumbre económica global, especialmente en materia de energía, inflación y costos de producción.

“En medio de una crisis mundial marcada por guerras e incertidumbre económica, actuar con responsabilidad es una obligación. Las medidas fiscales propuestas buscan proteger la estabilidad del país y garantizar su desarrollo futuro”, expresó.

El dirigente político sostuvo que las decisiones adoptadas por el Gobierno responden a la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica, proteger el crecimiento alcanzado por la economía dominicana y garantizar la continuidad de las políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, señaló que las tensiones internacionales afectan a todas las economías y que, frente a ese escenario, corresponde a los gobiernos actuar con responsabilidad y sentido de oportunidad.

“Las guerras y tensiones globales impactan a todas las economías. Ante esta realidad, el Gobierno actúa con responsabilidad para preservar la estabilidad, el crecimiento y la protección social. Gobernar es tomar decisiones oportunas”, manifestó.

García Fermín reconoció que las medidas fiscales suelen generar debates en la opinión pública, pero consideró que la experiencia demuestra que los gobiernos responsables deben actuar cuando las circunstancias así lo exigen.

“Ninguna medida fiscal es popular, pero en tiempos de crisis mundial los gobiernos responsables deben actuar. Estas decisiones buscan fortalecer la economía y proteger el futuro de la República Dominicana”, puntualizó.

El miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM destacó que el país ha mantenido indicadores económicos favorables pese al complejo contexto internacional y consideró que preservar esos logros requiere adoptar medidas preventivas que fortalezcan la capacidad de respuesta de la economía nacional frente a factores externos.

Finalmente, reiteró su respaldo a las iniciativas impulsadas por el presidente Luis Abinader y su equipo económico, al considerar que están orientadas a salvaguardar la estabilidad económica, proteger a las familias dominicanas y garantizar las condiciones necesarias para continuar avanzando por la senda del desarrollo y el bienestar colectivo.

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