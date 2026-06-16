Senador Julito Fulcar respalda iniciativas que fortalecen la salud mental y la educación en Peravia

Baní, Peravia.- El senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar, participó en dos importantes actividades orientadas al fortalecimiento de los servicios públicos y el desarrollo comunitario, reafirmando su respaldo a iniciativas que impactan de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos.

La primera de ellas fue la inauguración de la Unidad de Intervención en Crisis (UIC) del Hospital Nuestra Señora de Regla, un espacio especializado para la atención de personas con trastornos de salud mental, depresión, ansiedad, crisis emocionales y conductas suicidas.

Durante el acto, Fulcar destacó la trascendencia de esta nueva unidad para la provincia, señalando que la salud mental constituye uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente las familias dominicanas.

“La salud mental es un tema que nos toca a todos. Este es uno de los pasos más importantes que se han dado en materia de salud en nuestra provincia, porque permitirá brindar atención oportuna y especializada a quienes más lo necesitan”, expresó el legislador.

La actividad contó además con la presencia de autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS), encabezadas por la directora nacional de Salud Mental, Mary Soto Taveras; el director regional de Salud, Marcelino Fulgencio; el director del hospital, José Lara; y la gobernadora provincial Ángela Yadira Báez.

Posteriormente, el senador asistió a la rendición de cuentas correspondiente al período escolar 2025-2026 de la Escuela Primaria Alcibíades Mejía, donde las autoridades educativas presentaron a la comunidad el informe sobre la inversión y ejecución de los recursos recibidos a través del programa de descentralización.

Durante la actividad fueron resaltados los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones del centro educativo mediante la adquisición de materiales didácticos, mantenimiento de la infraestructura y otras acciones destinadas a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Fulcar valoró el ejercicio de transparencia realizado por el centro educativo y destacó la importancia de que la comunidad conozca la forma en que se administran los recursos destinados a la educación.

El senador reiteró que continuará respaldando iniciativas dirigidas a fortalecer los sectores salud y educación, por considerar que constituyen pilares fundamentales para el desarrollo integral de la provincia Peravia y el bienestar de sus habitantes.

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