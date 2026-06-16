INTRANT inaugura en Jimaní primera oficina de licencias de conducir

Jimaní, provincia Independencia. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inauguró este martes la primera oficina de licencias de conducir en el municipio de Jimaní, provincia Independencia, como parte de su proceso de expansión y fortalecimiento de los servicios que ofrece a la ciudadanía en todo el territorio nacional.

La apertura de esta nueva dependencia representa un importante avance para la provincia, al permitir que miles de ciudadanos realicen sus trámites sin necesidad de trasladarse a otras demarcaciones, ahorrando tiempo y recursos.

Durante el acto inaugural, el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacó que esta iniciativa responde a una demanda histórica de los habitantes de la provincia y reafirma el compromiso institucional de acercar los servicios públicos a la ciudadanía.

“Esta apertura forma parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader para acercar los servicios a la ciudadanía. Hoy la provincia Independencia cuenta con una oficina que responde a una necesidad largamente esperada por sus habitantes y que permitirá acceder a servicios de calidad sin tener que desplazarse a otras provincias”, expresó Morrison.

La oficina está ubicada en la avenida Principal del municipio de Jimaní, en las instalaciones de la estación de combustible Shell, frente al retén militar, y ofrecerá servicios de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los ciudadanos podrán acceder a los servicios de renovación y duplicado de licencias de conducir en todas las categorías, renovación y duplicado de licencias para miembros de la Policía Nacional, así como emisión y renovación de licencias para motociclistas.

La dependencia cuenta con personal especializado para los procesos de captura de datos biométricos, toma de fotografías, registro de huellas, impresión y entrega de documentos, garantizando una atención ágil y eficiente a los usuarios.

La nueva oficina tendrá capacidad para emitir hasta 200 licencias de conducir por día y beneficiará de manera directa a aproximadamente 6,950 propietarios de vehículos de la provincia Independencia, de acuerdo con datos del Informe del Parque Vehicular 2024 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Morrison destacó que esta apertura forma parte del proceso de modernización y ampliación de los servicios de licencias que desarrolla la institución en todo el país. Indicó que, a la fecha, el INTRANT ha emitido cerca de 180 mil licencias de conducir bajo el nuevo modelo, acercando los servicios a más provincias y generando importantes ahorros en tiempo y costos para los ciudadanos.

INTRANT inaugura en Jimaní primera oficina de licencias de conducir pic.twitter.com/SSLaw54xAQ — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) June 16, 2026

Durante la actividad, la gobernadora provincial, Mercedes Nova, y el senador Dagoberto Rodríguez Adames agradecieron al director ejecutivo del INTRANT por hacer posible la apertura de esta oficina, destacando que se trata de una obra largamente esperada por los habitantes de la provincia.

“Durante muchos años nuestra provincia esperó una obra como esta. Hoy vemos cómo esta necesidad se convierte en realidad y cómo los servicios llegan finalmente más cerca de nuestra gente”, expresó la gobernadora.

De su lado, el senador Dagoberto Rodríguez afirmó que la nueva oficina representa un paso significativo para el desarrollo de la provincia.

“Esta era una demanda histórica de los ciudadanos de Independencia. Hoy los habitantes de Jimaní y de toda la provincia podrán realizar sus trámites de manera más fácil y rápida, sin tener que salir de su territorio”, manifestó.

Como parte de la jornada inaugural, la gobernadora Mercedes Nova y el senador Dagoberto Rodríguez Adames realizaron el proceso de renovación de sus licencias de conducir, convirtiéndose en los primeros usuarios en recibir el documento en la nueva oficina de Jimaní.

La entrega de las licencias estuvo encabezada por el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, quien destacó la importancia de promover la regularización de los conductores y continuar acercando estos servicios a las distintas provincias del país.

En la actividad participaron la gobernadora civil de la provincia Independencia, Mercedes Nova; el senador Dagoberto Rodríguez Adames; el director de Licencias del INTRANT, Augusto Pérez Sánchez; y el director de Regiones del INTRANT, Esteban Figuereo Solís, junto a autoridades provinciales y municipales, representantes de los medios de comunicación e invitados especiales.

La inauguración incluyó el corte de cinta y un recorrido por las instalaciones, dejando formalmente en funcionamiento la primera oficina de licencias de conducir del INTRANT en la provincia Independencia.

Visited 1 times, 1 visit(s) today