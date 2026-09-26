INTEC, Cimtra y CNUS lanzan diplomado para prevenir discriminación y violencia laboral

El programa formará a inspectoras e inspectores de trabajo en igualdad de trato, detección de vulneraciones y herramientas para la protección de los derechos laborales

SANTO DOMINGO – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (Cimtra) y la CNUS, en alianza con el Ministerio de Trabajo, iniciaron el Diplomado sobre Igualdad de Trato, No Discriminación y Prevención de la Violencia en el Empleo, dirigido a inspectoras e inspectores del sistema de inspección laboral. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (Cimtra) y la CNUS, en alianza con el Ministerio de Trabajo, iniciaron el, dirigido a inspectoras e inspectores del sistema de inspección laboral.

El programa busca desarrollar capacidades para identificar situaciones de discriminación, violencia y acoso en los centros de trabajo, orientar a las personas afectadas y aplicar mecanismos de protección de los derechos laborales.

La coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTEC (CEG-INTEC), Desiree Del Rosario Sosa, planteó que la violencia en el trabajo debe abordarse como una expresión de desigualdad y discriminación que requiere respuestas desde las instituciones.

“La igualdad no es optativa”, afirmó Del Rosario Sosa, quien señaló que quienes intervienen en la inspección laboral tienen responsabilidad en la protección de la dignidad de las personas trabajadoras.

El viceministro de Seguridad y Salud en el Trabajo, Franklin Marte Bueno, destacó que la capacitación permitirá que el personal de inspección amplíe sus conocimientos para responder a situaciones que se presentan en los centros de trabajo.

Por parte de Cimtra, Eulogia Familia explicó que las inspectoras y los inspectores conocen de primera mano las condiciones que enfrentan las personas trabajadoras y las empresas, por lo que su actuación puede contribuir a detectar vulneraciones que no siempre se presentan mediante una denuncia formal.

Familia señaló que el proceso formativo busca que el personal pueda identificar también formas de violencia, acoso y discriminación que permanecen ocultas dentro de los espacios laborales.

El diplomado se desarrolla como parte de un proyecto de cooperación técnica orientado a aumentar la participación de mujeres y jóvenes, reducir la violencia y la discriminación en el trabajo y crear espacios de diálogo para la protección de derechos. El proyecto es auspiciado por la Generalitat Valenciana, Sindicalistes sense fronteres y Cooperación Valenciana.

La iniciativa contempla formación para organizaciones sindicales y entidades del Estado, generación de evidencia sobre desigualdad y violencia en el ámbito laboral y acciones de diálogo entre instituciones públicas y organizaciones de trabajadores.

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