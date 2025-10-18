Informan Desarrollo de la Comunidad obtiene 100 puntos en cumplimiento de transparencia

Santo Domingo-RD. – La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) otorgó una calificación de 100 puntos a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), tras concluir la más reciente evaluación de los portales web de transparencia de las instituciones públicas, correspondiente al mes de agosto del presente año.

El director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, aseguró que con esa puntuación la DGDC reafirma su compromiso con una administración basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional, elementos primordiales para consolidar un gobierno abierto y participativo.

“Esta evaluación realizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental forma parte del accionar de las políticas de buen gobierno impulsadas por el presidente Luis Abinader”, explicó el doctor Guzmán.

Este reconocimiento de la DIGEIG posiciona a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad como una institución modelo en el cumplimiento de las normativas de acceso a la información y transparencia gubernamental.

Esta puntuación, dada a la entidad dirigida por el doctor Modesto Guzmán, evidencia el cumplimiento total de los requerimientos establecidos en la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la cual garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir información oportuna, veraz y accesible sobre la gestión pública.

Desarrollo de la Comunidad es una organización gubernamental creada en 1962 como Oficina de Desarrollo de la Comunidad. Tres años más tarde, a traves de la Ley 676-65, se convierte en la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, cuya misión es contribuir al desarrollo integral de las comunidades, con la participación activa de sus actores sociales.