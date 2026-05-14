Industrias San Miguel y aliados plantan más de 5,000 árboles en la zona fronteriza

Santo Domingo, 14 de mayo de 2026 – En un respaldo a la sostenibilidad y la protección de nuestros recursos naturales, Industrias San Miguel (ISM) culminó con éxito una masiva jornada de reforestación, logrando la plantación de 5,900 árboles de especies nativas en una acción conjunta con instituciones gubernamentales, académicas y de servicio. De esta forma, ISM suma más de 35,000 árboles plantados de diferentes especies desde 2018.

La iniciativa, que forma parte de la estrategia de Responsabilidad Social de ISM, transformó áreas degradadas gracias al esfuerzo coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente, Plan Sierra, la Gobernación Provincial de Santiago Rodríguez y la Alcaldía Municipal de Sabaneta. A este esfuerzo se sumaron activamente la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, Desarrollo Fronterizo y la Cruz Roja Dominicana.

La jornada destacó por su alto componente educativo y comunitario, movilizando a más de 200 voluntarios. Entre ellos, 50 colaboradores de ISM trabajaron en conjunto con estudiantes de un liceo local, del instituto politécnico Loyola y de la Escuela Básica El Caimito, plantando conciencia ambiental en los líderes del mañana.

«Esta acción no es un evento aislado, sino el reflejo de nuestro compromiso innegociable con el desarrollo sostenible del país. Al plantar estos 5,900 árboles, no solo recuperamos un ecosistema, sino que mejoramos el agua y el aire de las futuras generaciones», expresó Luis Negrón, gerente de Operaciones de ISM.

Para garantizar la resiliencia del ecosistema intervenido, se seleccionaron variedades con alto valor ecológico y capacidad de adaptación. Las especies nativas plantadas incluyeron Caoba, Pino, Mara y Juan Primero, esenciales para la estructura forestal y biodiversidad local.

Con esta exitosa jornada, Industrias San Miguel impacta de manera positiva la microcuenca del río Cana y reafirma su liderazgo en materia de sostenibilidad, apostando por un impacto real y medible en las comunidades donde opera, y dejando un legado verde para la República Dominicana.

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