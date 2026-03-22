Industria Nacional, gran soporte para el desarrollo y fortaleza del beisbol en RD, Fundación Rica patrocina 15 exitosos torneos de beisbol en VA

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Muy jovencito en mi pueblo de Esperanza me interesé en los deportes.

En el voleibol, tenis de mesa y en el beisbol.

Observaba los partidos de beisboil enel Estadio Roberto Reyes, en la avenida María Trinidad Sánchez, como en otros lugares de la comunidad.

Conoci el desarollo del beisbol, impulsado por Miguel R.Pou ( El Viejo Pou), Pedro Oguis Vargas y otras figuras de Espernza y del Noroeste.

Era el tiempo en que el equipo de beisbol amateur de Esperanza competía con el que patrocinaba el Arroz Bisonó, de Navarrete. Recuerdo la participación de William Castro, Virgilio Veras y otros peloteros en ese tiempo.

En un encuentro con el fallecido industrial arrocero Pappy Bisonó,en la inauguración de uno de los torneos de beisbol de la Fundación Rica en una comunidad de Villa Altagracia, me recordó esa compentencia de dos pueblos que apenas lo separan 16 kilometros, Navarrete y Esperanza.

Eso no era todo, Bullo Stefanni, a través del programa que mantuvo en Radio Quisqueyana, de Santiago de los Caballeros, todos los días hablaba de los equipos de beisbol que se enfrentaban en los pueblos de la Línea Noroeste, pueblos serranos, Costa Norte, Nordeste, Cibao, comunidades fronterizas y Cibao Central.

Mi pasión por los deportes subía con la incidencia en la región de las Aguilas Cibaeñas, equipo por el cual han desfilado peloteros esperanceñosy de otros pueblos del Noroeste muy exitosos.

Igual, que en aquellos años en que en el Estadio Pucho Marrero, en Mao, se disputaban los campeonatos los equipos Linieros del Noroeste, Indios del Valle, Arroceros del Nordeste y Piratas del Atlántico, emocionantes momentos inolvidables en la Liga de Verano.

Al trasladarme a la capital para estudiar en la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD), se expandió ese interés en el beisbol y todos los años años acudo a los estadios para no perderme el torneo otoño-invernal, siempre repleto de talentos, además de seguir el beisbol amateur.

A esto le sumo mi otra pasión. la comunicacion especializada en economía, que me ha llevado a investigar profundamente el respaldo histórico de las empresas industriales y otras al beisbol, tema que en una ocasión abordé con el hoy presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y ex presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini.

Los ingenios del Estado, como el Central Romana, han dado un gran espaldarazo histórico al beisbol.

Lo hizo el Ingenio Esperanza.

El Ingenio Barahona.

El Ingenio Consuelo.

Recuerdo el poderoso equipo del Ingenio Río Haina, en el que jugó Maney Cabreja, uno de los más completos peloteros del beisbol amateur de la República Dominicana, orgullo de Esperanza y del Noroeste.

En el Estadio Roberto Reyes de Esperanza veía también a Domingo Cabreja, otro pelotero extraordinario jugando como una escoba en la posición que escogió en el beisbol.

Recuerdo el apoyo al beisbol en Montecristi. Juan Marichal me comentó en una ocasión los aportes de Pedro Alejandro San a torneos de beisbol de la liga negra en Estados Unidos, como de otros peloteros de la región Noroeste en los torneos de MLB.

En Santiago Rodríguez tambien han impulsado el beisbol con su presencia en un torneo regional.

En Puerto Plata

En Moca

En Mao.

El apoyo que le dio Caonabo Almonte Mayer al beisbol desde la Compañía Anónina Tabacalera (CAT).

El de Ron Tavares y el Siboney a la pelota.

El de Julián Barceló, a partir de la fundación del Ron Barceló en 1929.

El de la empresa Arroz Bisonó, de la familia Bisonó en Navarrete.

E. León Jimenes.

Cervecería Nacional Dominicana

Casa Brugal

Casa Bermúdez

Maprica.

Baterías Meteoro.

El Grupo Malla

El Central Romana a los Azucareros del Este, hoy Toros del Este.

El del Grupo Bocel.

¿No recuerda usted el equipo La Aurora,de Santiago de los Caballeros?

¿No recuerda el equipo de la entonces UCMM, hoy PUCMM?

Hace poco conversé con el presidente de la LIDOM, doctor Vitelio Mejía, y le comenté la inversion del aparato industrial y de otras empresas, fortaleciendo el pasatiempo principal de los dominicanos, el torneo otoño invernal.

Vi a Linda, Cervecería Nacional Dominicana, César Iglesias, Bepensa, generadora Itabo de Electricidad, Ege Haina, Banreservas, Claro, Banco BHD, Altice y otras empresas apoyando el torneo de la LIDOM.

En el recién celebrado Clásico Mundial de Beisbol, fue muy notorio el apoyo a la transmisión de los partidos del Grupo Punta Cana, Cervecería Canita, Cerveceria Nacional Brugal, Banco BHD, Banreservas y otras empresas. Lo mismo hizo el Ministerio de Turismo.

Resalta el respaldo al beisbol de la aerolínea Arajet.

Otra institucion que apoya el beisbol es el Grupo Corporativo Rica y Su Fundacion.

Una decisión trascendental a favor de niños que forman diferentes equipos de beisbol de Villa Altagracia, donde el Grupo Rica industrializa materias primas que empujan la industria, los empleos, economía y la Responsabilidad Social Empresarial, que incluye importantes acciones en la salud, educación, medio ambiente, deporte y el reciclaje.

Tradicionalmente Primicias acude al llamado para estar presente en la apertura del torneo de beisbol patrocinado por Rica y se ha convertido en una pasión compartir con Reyes Guzmán y otros valiosos profesionales de la comunicación esa experiencia inolvidable.

Lo mismo ocurre con la presencia de Reyes Guzman, lider de opinión, que produce espacios importantes y temas relevantes como Reyes con Mucha Mas Variedad en You Tube, la tranmisión de su espacio se tr por CDN Radio, que tiene entre su contenido, en Ruedas con Reyes, noticias, comentarios, deportes, responsabilidad social empresarial, sugerencias financieras, consulta consular, el médico o la doctora invitada, primero tu salud, en ruedas y mucho más en you tube, que junto a Primicias hacen una química con su presencia valoradora de ese tipo de evento deportivo de la Fundación Rica, en el marco de una firme politica de responsabilidad social del Grupo Corporativo Rica, ejecutada por un eficiente equipo dirigido por Julio Virgilio Brache y Wesceslao Soto.

Este pasado sabado 21 de marzo la Fundación Rica del Grupo Corporativo Rica inauguró su XV Torneo de Beisbol RBI Fundación Rica de Villa Altagracia, resaltando ese apoyo empresarial a jovenes con un gran futuro en el beisbol. Primicias estuvo presente y valora la chispa del maestro de ceremonias del evento, Valentín Contreras Núñez, como las palabras de quienes motivaron n la importancia del torneo.

Primicias resalta, además, la presencia tambien en el evento de El Nacional de Ahora, con Leo Corporán; El Puerto, con William Rodriguez, Su Mundo TV y otras voces valiosas de la comunicacion respaldando un torneo de beisbol de trascendental importancia para niños de Villa Altagracia.

Nelson Cruz y otras figuras estuvieron presentes en inicio Béisbol Rica

El exjugador de Grandes Ligas Nelson Cruz y numerosos invitados especiales asistieron a la inauguración del XV Torneo de Béisbol RBI Fundación Rica de Villa Altagracia, celebrada el pasado sábado 21 de marzo desde las 9:30 de la mañana en el estadio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), de Santo Domingo. Cruz, quien recibió el honor de la dedicatoria por parte del Grupo Rica, participó en la ceremonia luego de regresar de Miami, sede principal del Clásico Mundial de Béisbol, en el que fungió como gerente general de la formidable selección de la República Dominicana que alcanzó las semifinales. Luego de que recibiera el reconocimiento durante la ceremonia de manos del presidente de Fundación Rica, Julio Virgilio Brache, y pronunciara las palabras de agradecimiento, Nelson Cruz realizó el lanzamiento de honor, que recibió el periodista Leo Corporán, editor de Deportes del vespertino El Nacional. Numerosas personalidades como el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz; Junior Noboa, Comisioando de Beisbol; Winston -Chilote- Llenas; el titular del Comité Olímpico, Garibaldy Bautista; el de Centro Caribe Sports, Luis Mejía; y otras figuras relacionadas con el béisbol, estuvieron presentes en el acto. Por igual asistieron el Defensor del Pueblo; el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; represetantes de la MLB, el director ejecutivo de Fundación Rica, Wenceslao Soto; Mayra Morla, directora de INFOTEP; el director de Primicias, Alex Jiménez; Reyes Guzman, experimentado líder de opinión; general Mateo Moquete, representantes de diferentes instituciones públicas y privadas. De la casa encabezaron la ceremonia Pedro Brache, presidente Ejecutivo Corporativo del Grupo Rica; y Braulio Brache, director de Negocios Internacionales del consorcio, quienes acompañaron a Julio Virgilio Brache, Wenceslao Soto y demás personal de Fundación Rica. En la apertura participaron los 220 jugadores perfectamente uniformados, repartidos en 12 equipos en categorías 12-13, 14-15 y 16-18 años. La división de 12-13 años está integrada por los conjuntos de los barrios Duarte, INVI, Villa y Pueblo Nuevo. En 14-15 años, Básima, Los Mogotes, Guananito y el Barrio Duarte. En 16-18 años, Básima, La Cumbre Kilómetro 61 de la Autopista Duarte y San José del Puerto. Pie de foto Con Nelson Cruz, gran triunfador en las Grandes Ligas y gerente del equipo dominicano que participó en el Clasico Mundial de Beisbol, a quien la Fundación Rica le dedica su XV Torneo de Beisbol en Villa Altagracia; Reyes Guzman y Leo Corporán. La Fundación Rica, como siempre demostró su gran poder de convocatoria en la inauguración del torneo en el play de la UNPHU.(Foto cortesía de Manolito Jiménez). Pie de foto Nelson Cruz, Reyes Guzmán y Alex Jiménez, en el XV Torneo de Beisbol de la Fundación Rica, inauguerado el pasado sabado en el play de la UNPHU (Fotos cortesía Manolito Jiménez). Torneo de beisbol de la Fundación Rica inaugurado en el play de la UNPHU, dedicado al Grandes Ligas Nelson Cruz. Nelson Cruz y Alex Jiménez conversando sobre los aportes de la Línea Noroeste a la nación dominicana, Cruz es un orgullo de Las Matas de Santa Cruz, Montecristi; y Jiménez, de Esperanza, Valverde.

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