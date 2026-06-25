Ayuntamiento de Santiago declara a la periodista Grisbel Medina como Hija Adoptiva del municipio

Santiago de los Caballeros.– El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros declaró este jueves a la destacada periodista Grisbel Medina como Hija Adoptiva del municipio, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional, su compromiso con la comunicación y sus valiosos aportes al desarrollo social de la ciudad.

La distinción fue aprobada mediante la resolución número 3506-26, durante una sesión ordinaria, conforme al acta número 04-26. La iniciativa fue presentada por el regidor Alexander Germoso durante el turno de regidores y recibió el respaldo unánime del Concejo Municipal.

Al recibir el reconocimiento, Grisbel Medina expresó su profunda gratitud y afirmó que la distinción representa un homenaje a los años de trabajo, compromiso social y ejercicio responsable del periodismo que ha desarrollado en Santiago desde que llegó junto a su familia a los 14 años.

“Hoy, al recibir este pergamino que me declara Hija Adoptiva de Santiago, me embargan sentimientos de profunda gratitud y emoción. Aquí sigue estando aquella muchacha de San Francisco de Macorís que un día llegó a Santiago con sueños, y que hoy recibe, con enorme humildad y gratitud, el privilegio de ser llamada hija adoptiva de esta ciudad”, expresó.

La comunicadora sostuvo que recibir este reconocimiento constituye uno de los mayores honores de su vida, al considerar que Santiago le abrió las puertas para crecer tanto en el ámbito personal como profesional, fortalecer su vocación de servicio y construir vínculos con personas e instituciones que han marcado su trayectoria.

“A pesar de las prisas a las que nos somete el siglo XXI y de la esclavitud de las distracciones que imponen las redes sociales, he comprendido que las ciudades, los proyectos y la reputación se construyen paso a paso, acción tras acción. Todo aquello que avanza con excesiva prisa y sin planificación corre riesgos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Gracias por mirar más allá de lo que se hace viral”, expresó.

Al motivar la resolución, el regidor Alexander Germoso resaltó la destacada carrera profesional y humana de Grisbel Medina, subrayando que desde su llegada a Santiago ha realizado importantes aportes al periodismo, la comunicación, la formación académica y la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, destacó su labor como docente universitaria, consultora en comunicación y promotora de iniciativas sociales orientadas al bienestar de la comunidad, méritos que, afirmó, sustentan plenamente su declaratoria como Hija Adoptiva de Santiago.

Durante la misma sesión, el Concejo de Regidores también reconoció al cantautor Pedro Cruz Montesino (Cruzmonty) como Hijo Distinguido del municipio de Santiago y a Alba Carolina Vásquez, primera mujer astronauta análoga de la República Dominicana, como Hija Distinguida del municipio de Santiago de los Caballeros.

La lectura de la resolución estuvo a cargo del secretario municipal, Luis José Cruz, durante la sesión encabezada por el presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’Óleo. También estuvieron presentes la vicepresidenta del Concejo, Yudelka Castellanos; el secretario general del Ayuntamiento, Arismendi Dajer; y los regidores que integran la sala capitular.

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