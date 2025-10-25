- Publicidad -
Nacionales

Huracán Melissa, adoptan medidas preventivas en RD, Haití, Cuba y Jamaica, Abinader supervisando cañada, lluvias, teteos irrespetuosos, inundaciones, árboles caídos, otros temas, actualidad nacional e internacional en Primicias

PERIODICO PRIMICIAS25 de octubre de 2025
2 minutos de lectura

Lluvias con vientos en algunos sectores del Gran Santo Domingo, Jamaica  en acción por  la esperada llegada el lunes o el  martes del peligroso huracán Melissa con categoría 4, la supervisión  de la cañada Villa Linda-Palmarejo por el presidente Luis Abinader,  la reducción a nueve provincias en alerta roja y 16 en amarilla por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE),  horas después de Melissa convertirse en  huracán, las lluvias en la zona fronteriza y el Suroeste por el huracán Melissa, un atraco  con un muerto y un herido en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste; el gran abuso y exceso ciudadano de organizar teteos en medio de una tormenta tropical,    el calentamiento de la economía con la apertura parcial del comercio, el dominicano extrañando el pasatiempo de otoño-invierno, el torneo de beisbol de la LIDOM, cuyos partidos  fueron suspendidos por  las lluvias y los efectos de la tormenta tropical que afectó gran parte del territorio nacional, la muy activa  comunidad dominicana en Jamaica, que aporta bastante a su economía, tomando medidas preventivas en Jamaica por el huracán Melissa,  las grietas en la Circunvalación de Baní y el deterioro de las juntas en el Puente Duarte, que une el Distrito Nacional con Santo Domingo Este; el dinamismo comercial en  el mercado de San Juan,  un teteo impedido por la Policía en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, la amenaza del huracan Melissa al país, la evacuación de 98 personas en la Isla Saona,  el reforzamiento  de la seguridad vial por COMIPOL, la reducción de los niveles de alerta en el Gran Santo Domingo, La Romana y San Pedro de Macoris, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo.

Otros temas:

En Haití, Cuba y Jamaica con medidas preventivas por el huracán Melissa

Dominicanos muy atentos a la Serie Mundial en las Grandes Ligas, con  los Dodgers de los Angeles y los Azulejos de Toronto

Pronósticos de que el huracán Melissa pudiera ser devastador para Haití, Jamaica y Cuba

La adopción de medidas preventivas en Santiago  de los Caballeros por el huracán Melissa

La muerte de un ciudadano  incendiado con gasolina, según una denuncia de  una mujer amenazada por el  presunto agresor

Los dominicanos atentos a los efectos indirectos del huracán Melissa con fuertes lluvias en diferentes comunidades del Suroeste, entre estas Pedernales y en el Sur corto San Cristóbal

Comunidades incomunicadas  por las inundaciones y desbordamientos de ríos

Ciudadanos organizando teteos en medio de la tormenta, un irrespeto a la sociedad

Pronósticos de la intensificación del huracán Melissa

Melissa, apagones

Escombros

La abundancia de lila en el puente flotante que conecta el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, enfrentada por el Ministerio de Obras Públicas

Un teteo en  Hainamosa

La crecida del río Yubazo

Huracán Melissa en su trayecto hacia Jamaica

Pronósticos de lluvias hasta el miércoles de la semana próxima

Arboles caídos  en el tramo Barahona-Pedernales

La reanudación de los partidos de la LIDOM este lunes  27 de octubre con los partidos reasignados

Comunidades incomunicadas en el Suroeste por Melissa

Inundaciones por el huracán Melissa

Un adolescente desaparecido en Los Mameyes, Santo Domingo Este

