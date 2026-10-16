Hombre es detenido en operativo de Edesur cuando realizaba conexiones ilegales en sector Herrera

En el desarrollo de un operativo en contra de las conexiones ilegales en negocios y viviendas, Edesur Dominicana informó que un hombre fue detenido cuando manipulaba la red para la reconexión de un suministro en la avenida Las Palmas, del sector Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste.

La acción en flagrancia, realizada por el Departamento Operativo Contra el Fraude y la Dirección de Pérdidas en la calle Juan Pablo Duarte de la zona, originó el traslado del apresado a la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), donde quedó bajo custodia.

El detenido fue encontrado in fraganti encima de un poste del tendido eléctrico, con una escalera que utilizó para trepar y herramientas con la cual se conectaba ilegalmente al servicio.

Edesur exhorta a la ciudadanía a utilizar los canales puestos a su disposición y contribuir con la identificación y prevención de prácticas fraudulentas que afecten la seguridad, calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, llamando a su Call Center al número 809-683-9393, visitando el sitio web energiasinfraude.com.do o a través de sus redes sociales y buzones de sugerencias.

Visited 1 times, 1 visit(s) today