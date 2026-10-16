Próximos Gobiernos RD deberían incluir en sus programas la meta “Hambre Cero”

NUEVA YORK.- Los próximos Gobiernos de la República Dominicana deberían incluir en sus programas la meta “Hambre Cero”, como lo ha hecho el presidente Luis Abinader, por cuya ejecución la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) le otorgó recientemente en Roma la Medalla Agrícola, la más alta condecoración de ese organismo internacional.

Así lo considera el empresario y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta ciudad, Roberto Rojas, quien precisó que el galardón reconoce los aportes de Abinader a la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la producción agropecuaria y la reducción de la subalimentación en el país.

Señaló que, durante el Foro Mundial de la Alimentación, la RD fue destacada por registrar una prevalencia de subalimentación inferior al 2,5 %, lo que la sitúa entre las naciones de América Latina que avanzan hacia la meta “Hambre Cero”.

Rojas, reconocido por sus múltiples obras filantrópicas en favor de sus connacionales en Estados Unidos y la RD a través de la “Fundación Hermanos Rojas”, que preside, indicó que la producción agropecuaria nacional abastece más del 85 % de la demanda de alimentos del país.

Subrayó que este sector cuenta con apoyo mediante financiamiento, tecnología y el Plan de Acciones Anticipatorias frente a la sequía agrícola 2026-2027.

Agregó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) amplió su cobertura de 1,7 millones de estudiantes en 2019 a más de 2,2 millones en 2025. Asimismo, sostuvo que se han duplicado la cantidad y el monto de los subsidios sociales, como “Aliméntate” y “Bono Gas”, que benefician a 1,5 millones de hogares en todo el territorio nacional.

El empresario precisó que la red de comedores económicos se amplió a 163 establecimientos en todo el país, desde los cuales se distribuyen diariamente más de 183.000 raciones de comida caliente y gratuita, cinco veces más que en 2020.

Rojas consideró acertado que el presidente Abinader destacara ante la FAO que la aplicación de políticas públicas coherentes, el apoyo a los productores agropecuarios y las medidas de protección social han sido fundamentales para fortalecer la producción nacional y mejorar el acceso de la población a los alimentos.

En su intervención, el mandatario añadió que las acciones del Gobierno incluyen el financiamiento al sector agropecuario y los subsidios a insumos agrícolas, como la urea, para respaldar a los pequeños productores y evitar que los aumentos de precios afecten su capacidad de producción.

Además, resaltó los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, la multiplicación por cinco del número de proveedores vinculados a las compras de los programas sociales y el incremento de alrededor del 18 % en los recursos destinados a la alimentación escolar.

El jefe de Estado también indicó que las ayudas sociales se han ampliado como parte de una estrategia que combina el crecimiento económico con acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, expresó Rojas.

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