Grupo SID a través de su Fundación Caminantes por la Vida transforma área de Oncología Ginecológica del Hospital maternidad la Altagracia

Santo Domingo, República Dominicana, octubre de 2026. Grupo SID a través de su Fundación Caminantes por la Vida entregó renovado el “Departamento de Oncología Ginecológica, Dr. Luis B. Rojas”, del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, una intervención que va más allá de la modernización de las instalaciones y busca facilitar el acceso a servicios de salud a miles de pacientes.

La remodelación transformó los espacios de recepción y espera, así como la reorganización y equipamiento de las áreas de Patología de Cuello, Mastología y Oncología Ginecológica, con tres cubículos para la toma de muestras y un área de esterilización. Estos nuevos espacios incorporan camillas, equipamiento médico y mobiliario destinado a la comodidad de las pacientes.

“Esta entrega tiene, además, un significado especial al hacerla en una institución que ha acompañado a generaciones de mujeres dominicanas y que cada día recibe a tantas pacientes que depositan su confianza en el conocimiento, la entrega y la sensibilidad de sus profesionales”, expresó Ana Bonetti, presidenta de la fundación Caminantes por la Vida.

El proyecto incluyó, además, espacios exclusivos para los profesionales de la salud, destinados a apoyar sus labores y proporcionar mejores condiciones de descanso.

“Este remozamiento que hoy entregamos a la comunidad va mucho más allá de la renovación de paredes, pisos y señalizaciones; representa un compromiso con la dignidad de nuestras pacientes. Gracias a esta intervención, contamos con un espacio más cálido, humano y acogedor, que transmite a cada mujer que llega un mensaje claro: su salud es una prioridad y su bienestar importa”, expresó el Dr. Henry Mesa, director Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

Además, esta remodelación adquiere especial relevancia en octubre, Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, cuando se intensifican los esfuerzos de concienciación sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna.

“Este departamento contribuye a la formación de profesionales en el área de oncología, por lo que su impacto también se extiende a través de los especialistas que aquí se forman y llevan sus conocimientos a otros espacios de atención”, expresó la Dra. Gloria Mejía de Selman, presidenta del Patronato Pro-Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.”

El acto de entrega contó con la presencia de Ligia Bonetti, presidente ejecutiva de Grupo SID; José Miguel Bonetti Guerra, presidente del Consejo de administración de Sociedad Industrial Dominicana; Roberto Bonetti Guerra, presidente del consejo de directores de MercaSID; y otros altos ejecutivos de Grupo SID. Así también estuvieron presentes, el Dr. Luis B. Rojas, Gerente del Departamento de Ginecología Oncológica, así como el personal médico y administrativo del centro.

Con esta contribución, la fundación Caminantes por la Vida reafirma su compromiso de continuar de forma amplia y consistente en la ayuda a las instituciones que trabajan con la prevención y el tratamiento del cáncer.

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