Asociación Cibao presenta “La Casa del Ahorro”, una promoción que reconoce y premia el hábito de ahorrar

Santo Domingo, República Dominicana. Ahorrar debajo del colchón, dentro de un jarrón o detrás de un cuadro continúa formando parte de las costumbres de muchas familias dominicanas. Inspirada en esa realidad cercana, Asociación Cibao presenta una nueva edición de La Casa del Ahorro, una iniciativa que promueve el ahorro como una herramienta para alcanzar metas, fortalecer la planificación financiera y construir bienestar a largo plazo.

Bajo el concepto “Los que saben del ahorro participan y ganan en La Casa del Ahorro”, la campaña reconoce la importancia de mantener hábitos financieros que contribuyan a una mejor administración de los recursos y al logro de objetivos personales y familiares.

“En Asociación Cibao creemos que ahorrar es mucho más que guardar dinero; es tomar decisiones que acercan a las personas a sus metas. Con La Casa del Ahorro queremos reconocer a quienes mantienen ese hábito y motivar a más dominicanos a convertir sus ahorros en oportunidades para construir el futuro que desean”, expresó Ninoska Suárez, vicepresidenta de Mercadeo de Asociación Cibao.

La promoción estará vigente desde el 15 de octubre de 2026 y brindará a los asociados la oportunidad de participar por más de RD$26 millones en premios, entre ellos premios en efectivo y vehículos.

Durante el período promocional se realizarán sorteos quincenales en los que serán seleccionados ganadores de premios en efectivo y automóviles. Asimismo, el gran sorteo final incluirá premios millonarios, vehículos y múltiples oportunidades para los asociados que incrementen sus ahorros durante la vigencia de la campaña.

Los asociados podrán generar oportunidades de participación mediante el incremento de sus balances en las cuentas de ahorro elegibles, conforme a las bases de la promoción. De igual forma, los nuevos asociados y quienes reactiven sus cuentas durante el período promocional contarán con beneficios adicionales para incrementar sus oportunidades de participar. Las bases completas de la promoción están disponibles a través de la página web oficial de Asociación Cibao

Con esta iniciativa, Asociación Cibao reafirma su compromiso de promover una cultura de ahorro responsable y de acompañar a sus asociados en la construcción de un futuro financiero más sólido, reconociendo la constancia de quienes hacen del ahorro una herramienta para alcanzar sus metas y mejorar su calidad de vida.

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