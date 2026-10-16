Jaime Vargas informa: Seguro Social anuncia aumento de 3,6%; dominicanos se beneficiarían

NUEVA YORK.- El especialista en seguros de salud en esta ciudad (Medicaid y Medicare), Jaime Vargas, informa que el Seguro Social de Estados Unidos anunció un aumento de 3,6% para personas jubiladas, trabajadores con discapacidad y beneficiarios de programas de asistencia económica.

Vargas señaló que, de forma trimestral, atiende gratuitamente a cientos de personas con estas condiciones, en su mayoría dominicanas, en su oficina ubicada en el 1286 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 174 y 175, en el Alto Manhattan. 212-923-4040.

Añadió que casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social comenzarán a recibir los pagos actualizados en enero de 2027. El ajuste supera el 2,8% aplicado en 2026 y busca compensar el encarecimiento de los bienes y servicios que consumen los estadounidenses.

El incremento, que responde al ajuste anual por el costo de vida (COLA), se traducirá en promedio en unos 75 dólares adicionales al mes para los jubilados, a partir de enero del próximo año.

Para millones de adultos mayores que dependen del Seguro Social como principal fuente de ingresos, el aumento representa un alivio frente a la inflación, aunque su impacto dependerá también de la evolución de los costos de la atención médica, la vivienda y la alimentación.

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