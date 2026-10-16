Iniciará campaña: “En 2028 la diáspora decide”; llama Gobierno garantizar participación

NUEVA YORK.- El “Proyecto 300 con Leonel” en esta ciudad, que preside Geraldo Rosario, anuncia la campaña “en 2028 la diáspora decide”.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno dominicano para que garantice la participación masiva de los quisqueyanos y puedan adquirir y renovar su cédula de identidad en las oficinas de la Junta Central Electoral (JCE) en Estados Unidos.

Rosario recuerda que la JCE solo puede operar en los 11 consulados y sus oficinas consulares en el territorio estadounidense.

Precisa que la instalación de oficinas gubernamentales extranjeras de cualquier país del mundo en territorio de EE. UU. está limitada por acuerdos diplomáticos, la aprobación del gobierno estadounidense y el respeto a su soberanía, evitando que actúen como si estuvieran en su propio país

Ante esa situación, los 11 cónsules dominicanos, deben gestionar ante el Departamento de Estado de EUA el permiso correspondiente para abrir nuevas oficinas satélites en sus respectivos estados.

Rosario expresa que las autoridades norteamericanas ejercen soberanía exclusiva sobre su territorio. “Cualquier entidad extranjera debe sujetarse a las leyes federales, estatales y municipales”. “No se pueden establecer extensiones sin aprobación, pues ello violaría las normativas de entidades extranjeras”, precisa Rosario.

Ante esa situación es que solicitamos al Gobierno dominicano ordenar de manera expedita gestionar lo antes posible la instalación de múltiples oficinas consulares en sus respectivos estados, porque Ipso facto se instala una oficina de la Junta.

Con la instalación de las oficinas satélites consulares, el organismo electoral redoblaría sus esfuerzos para garantizar que los dominicanos residentes en dichos estados con la presencia de cientos de miles de connacionales puedan obtener sus documentos de identidad.

Exhortó a las autoridades facilitarle a la JCE todo cuanto sea posible para que los dominicanos del exterior puedan expresarse, “se nota cierta desconexión o desinterés de las estructuras del Gobierno en promover la cedulación y participación en el proceso”.

Somos parte integral de la nación, tenemos derechos constitucionales y debemos contar con todas las facilidades necesarias para participar en las decisiones que determinan el futuro de nuestro país», expresó Rosario.

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