NÍGER Y ARGELIA FORTALECEN SUS VÍNCULOS.

15 de octubre de 2026. — Argelia y Níger han puesto en marcha oficialmente las operaciones de un enlace transahariano de fibra óptica que servirá como red troncal de comunicaciones entre ambos países, lo que reforzará su conectividad digital y su cooperación en materia de telecomunicaciones. El proyecto forma parte de la iniciativa “Red Troncal Transahariana de Fibra Óptica”, en la que también participan Nigeria, Chad, Malí y Mauritania. Con esto, Argelia tiene como objetivo mejorar las conexiones de telecomunicaciones entre el norte de África y el Sahel. De hecho, ya se han completado aproximadamente 2548 km de infraestructura de fibra óptica que unen Argel con In Guezzam, cerca de la frontera con Níger, sentando las bases para la conectividad transfronteriza. Esto permitirá que Níger y, con el tiempo, los demás países de la región sin litoral tengan acceso directo a los cables submarinos internacionales a través de Argelia.

La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 6 de octubre de 2026 en Assamaka, en la frontera entre Níger y Argelia, y estuvo presidida conjuntamente por el ministro de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Información de Níger, Sidi Mohamed Raliou, y el ministro de Correos y Telecomunicaciones de Argelia, Karim Bibi Triki. Al acto también asistieron funcionarios y representantes de los organismos pertinentes de ambos países.

Níger ya se encuentra en proceso de ampliar su red nacional hacia Nigeria y Chad, de reforzar los enlaces con Burkina Faso y Benín, y de desarrollar un centro de datos nacional. Estas iniciativas tienen por objeto mejorar el acceso a servicios de telecomunicaciones fiables para las comunidades, las instituciones públicas y las empresas, al tiempo que se impulsa la economía digital del país. Asimismo, el proyecto optimizará las telecomunicaciones y la integración regional para apoyar a los organismos gubernamentales y al sector empresarial.

La puesta en marcha de esta conexión de fibra óptica forma parte de la creciente estrategia de integración digital y cooperación económica en la región del Sahel.

«El 13 de octubre, el presidente de la República de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, recibió a una delegación encabezada por el ministro de Estado y ministro de Defensa Nacional de Níger, el general de ejército Salifou Modi.

Posteriormente, dicha delegación se reunió con el ministro delegado ante el Ministerio de Defensa Nacional de Argelia y jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular (ANP), el general Saïd Chengriha.»

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