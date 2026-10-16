JCE exhorta a dominicanos a renovar su cédula; llamado incluye a residentes en el exterior

NUEVA YORK.- La Junta Central Electoral (JCE) exhorta a los dominicanos residentes en el país que aún no han renovado su cédula a realizar el proceso con tiempo, ya que el documento anterior dejará de ser aceptado a partir del 1 de abril de 2027.

Para los dominicanos residentes en el exterior, el cronograma de renovación se extenderá hasta enero de 2028, según informó el presidente del organismo electoral, doctor Román Jáquez.

El funcionario explicó que la exhortación busca recordar a los ciudadanos que, una vez vencidos los plazos, la cédula anterior no será aceptada para realizar operaciones bancarias, renovar el pasaporte ni solicitar documentos en oficinas públicas, incluidos los consulados.

Asimismo, precisó que quienes no renueven el documento no podrán realizar trámites para emprender negocios en la República Dominicana, inscribirse en centros de estudios ni votar en las próximas elecciones, entre otras gestiones que requieren acreditar la identidad.

Jáquez reiteró que quienes no renueven la cédula antes de las fechas límite enfrentarán una «inhabilitación o muerte civil», lo que les impedirá realizar trámites bancarios, legales, laborales o comerciales.

Recordó que anteriormente los ciudadanos debían acudir según su mes de nacimiento, pero que la JCE eliminó esa restricción. Ahora pueden presentarse en las oficinas del organismo en cualquier momento para renovar la cédula u obtenerla por primera vez, expresó.

El proceso de sustitución u obtención del nuevo documento es totalmente gratuito. Para la renovación, el ciudadano debe presentar su cédula actual. Durante el trámite se capturarán sus datos biométricos: huellas dactilares, fotografía digital optimizada y firma. El proceso toma entre 10 y 15 minutos y la entrega es inmediata.

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