Expectativa en el PRM-NY por llegada de comisión del CNEI; esperan cambios en la dirección seccional

NUEVA YORK.- Una gran expectativa reina entre dirigentes y militantes de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta ciudad ante la llegada, el próximo domingo, de una delegación de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) para resolver conflictos e instalar una nueva directiva.

Según la fuente consultada, de entero crédito, perteneciente a esta seccional y pidiendo no identificarla, describe la seccional como la más conflictiva del PRM, esperan que las autoridades del partido que llegarán a la ciudad revisen los múltiples cambios que califican de “antojadizos” en posiciones ocupadas por valiosos dirigentes.

Asimismo, la fuente sostiene que se ha excluido a numerosos integrantes de la Comisión Ejecutiva de la seccional, compuesta por 122 miembros, sin ofrecer explicaciones.

Los dirigentes y militantes consultados también se quejan de que muchos conflictos violentos se han escenificado en el local del partido y han salido a la luz pública, al punto de que algunos han llegado a llamar “ladrones” a otros.

También esperan el reemplazo del actual presidente de la seccional, quien se desempeña como cónsul general en Saint John, Antigua y Barbuda, a más de 2,500 kilómetros de NY, y encabeza reuniones por Zoom.

Los perremeístas esperan que, de establecerse una nueva directiva, sus integrantes asuman ante la comisión de la CNEI el compromiso de acercar el partido a la comunidad y participar en los diferentes eventos comunitarios.

La Comisión estará encabezada por Deligne Ascención, presidente de la CNEI y presidente en funciones del PRM. También la integrarán Juan Garrigó, secretario general de la entidad, Edwin Tavares, Dionicio de los Santos y Sarah Solís Paulino, miembros.

Los que aspiran dirigir dicha seccional son: Arsenio Devarés, Domingo Peña, Altagracia Soldevilla, John Sánchez, Javier Fuentes, Tony María, y Aris Guevara, este último el de mayor aceptación entre la militancia y la comunidad dominicana en NYC, se ha podido comprobar.

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