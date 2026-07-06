Hockey sobre Césped apunta a lo más alto en Santo Domingo 2026

SANTO DOMINGO.- Desde Veracruz 2018, la República Dominicana no se ha colgado una medalla en la disciplina del hockey sobre césped en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En esa ocasión, en Veracruz 2014, el seleccionado femenino se quedó con el metal de segundo lugar al caer ante el selectivo de Cuba en tandas de penales después del empate 3-3 en el tiempo regular.

Para la edición XXV del evento regional, que se celebrará en el país del 24 de este mes al 8 de agosto, el presidente de la Federación Dominicana de Hockey, Miguel Hernández, cree que la historia será diferente.

“La misión es obtimista, en esta ocasión no vamos a defraudar al país, estamos trabajando tesoneramente, el afán es hacer lo que hicimos en el 2014, repetir la hazaña, ahora con los dos equipos”, aseguró Hernández durante la visita de seguimiento que realiza la misión técnica y la jefatura de misión del Comité Olímpico Dominicano (COD).

El acompañamiento estuvo encabezado por los técnicos del COD José Clase y Rafael Rivera, y por la Fedohockey también estuvo el cuarpo técnico de ambas ramas, así como los atletas.

El entrenador del equipo masculino, el argentino Roberto Arroyo, manifestó que el objetivo principal es apostar a lo más alto del podiun, por el oro.

“La perspectiva y el objetivo es subir a lo más alto del pódiun. Hemos crecido mucho, hacemos dos sesiones de prácticas todos los días y si las cosas van por el carril que corresponde no vamos a tener inconvenientes para ir por lo que nos hemos planteado”, señaló Arroyo, quien explicó los ajustes que ha hecho en el juego del seleccionado, entre los que citó un juego moderno, con ataque, pase y buen plan táctico”.

Mientras, el capitán del equipo masculino, Argenis Cabrera, consideró que, como equipo, han tenido un crecimiento importante en cuanto al sistema de juego actualizado.

“Somos un grupo veterano, nos acoplamos al sistema de juego, y hemos venido trabajando un aspecto muy importante en el juego moderno”, agregó Cabrera.

El entrenador del seleccionado femenino, Leonardo Sepúlveda, que el enfoque está sustentado en el trabajo con la finalidad de superar ese quinto lugar de San Salvador 2023.

El técnico dijo que “estamos trabajando para lograr buenos resultados”, al tiempo que valoró como positivo de que, en esta ocasión, el equipo ha tenido compromisos de fogueo internacional.

Mientras, la atleta Mariiseli Lora Evangelista exclamó que “vamos por esa medalla de oro, en nombre de Jesús”. La deportista indicó que el equipo está bien conformado y que han estado haciendo un buen trabajo.

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