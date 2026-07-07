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Dominicanos en ExteriorNew York

Miles de inquilinos NYC desalojados en lo que va de año; dominicanos afectados

Ramón Mercedes7 de julio de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Más de 8.000 hogares en esta ciudad, entre ellos decenas de dominicanos, fueron desalojados en los primeros seis meses del presente año, en medio de una profunda crisis de vivienda asequible que ha provocado alquileres récord en toda la Metrópoli. .

Los registros municipales muestran que los alguaciles de NYCV llevaron a cabo un promedio de 1.345 desalojos al mes entre enero y junio, una cifra cercana al ritmo de desalojos de los años anteriores a la pandemia de COVID-19 y a la suspensión temporal de los mismos.

El promedio mensual supone un descenso en comparación con los primeros seis meses del año pasado, cuando se registraron 1.514 desalojos al mes.

Según datos de la ciudad, durante todo 2025 fueron desalojados de sus apartamentos 17.791 familias, la cifra más alta desde 2018.

Este aumento repentino en los desalojos contribuyó a generar grandes ganancias para los alguaciles municipales, quienes reportaron ingresos brutos de más de 55 millones de dólares el año pasado, en comparación con los aproximadamente 37 millones de dólares de cada uno de los dos años anteriores, según datos publicados por el Departamento de Investigación.

Esta agencia supervisa a los alguaciles municipales, quienes reciben una tarifa por desalojos, inmovilización de vehículos y cobro de deudas.

Los propietarios afirman que presentan demandas por falta de pago de alquiler porque necesitan los ingresos para pagar sus propias facturas y porque la amenaza de desalojo puede obligar a las agencias municipales a intervenir y prestar ayuda.

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Ramón Mercedes7 de julio de 2026
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