Más de 500 mil conductores vehículos violan normas estacionamiento cada semana NYC; figuran cientos de dominicanos

NUEVA YORK.- Más de 500 mil propietarios de vehículos en esta ciudad violan semanalmente las normas de estacionamiento alterno, lo que impide que las barredoras limpien adecuadamente más de tres mil millas de calles en los cinco condados. Figuran cientos de choferes dominicanos.

Una nueva ley permitirá al Departamento de Saneamiento de la ciudad colocar grandes pegatinas de advertencia de color fluorescente en los vehículos que no se muevan durante las horas de estacionamiento alterno. En el Alto Manhattan es frecuente ver estas violaciones.

La táctica de las pegatinas fue prohibida en 2012, después de que los conductores expresaran que era difícil quitar el adhesivo de los coches; sin embargo, está volviendo como un programa nuevo y mejorado, dicen las autoridades.

Antes de que el Ayuntamiento prohibiera esta práctica en 2012, los funcionarios de saneamiento reconocieron que las pegatinas contribuían a disuadir las infracciones reiteradas; aunque algunos conductores se quejaron de que eran difíciles de quitar sin dejar residuos.

«Los propietarios de automóviles egoístas, que priorizan su comodidad sobre la limpieza de sus vecindarios, pronto tendrán que quitar las calcomanías de sus autos y, además, pagar una multa», declaró el comisionado del Departamento de Saneamiento de NYC, Gregory Anderson.

«Queremos que la gente simplemente cumpla con la ley, para que podamos mantener limpias las calles de toda la Gran Manzana».

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