Otras 84 personas retornan al país desde Venezuela; entre ellos rescatistas dominicanos y misión del MIREX

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. – El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que el Gobierno dominicano facilitó el retorno al país de otros 62 ciudadanos que requirieron asistencia para salir de la República Bolivariana de Venezuela tras los terremotos que afectaron esa nación, con los que suman 171 las personas que han regresado de manera segura mediante los vuelos humanitarios dispuestos por el presidente Luis Abinader, en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026.

Al llegar al país, los retornados fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y en el viceministro de Política Exterior Bilateral del MIREX, Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez.

En esta ocasión, llegaron al país 50 dominicanos y 12 venezolanos con vínculos con dominicanos que se encontraban en Venezuela.

El vuelo humanitario, gestionado por el MIREX y operado por la línea aérea Arajet, también permitió el retornó al país del equipo dominicano de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), integrado por los 19 rescatistas que conformaron la primera misión internacional en llegar a Venezuela tras la ocurrencia de los sismos.

Asimismo, regresó al país la misión del MIREX, encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, y otros dos funcionarios, la cual tuvo bajo su responsabilidad la tarea de asistir a los dominicanos que quisieron retornar a República Dominicana tras la tragedia.

Esta operación estuvo coordinada por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería, Opinio Díaz, quien se hizo acompañar del embajador Juan José Portorreal, director de Gabinete de la institución; y el embajador Briunny Garabito, inspector del Servicio Exterior Dominicano.

La operación aérea, además de retornar a estas personas, llevó en horas de la mañana a Venezuela, otro cargamento de ayuda humanitaria y un equipo del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el ministro Victor Atallah e integrado por 40 médicos, ingenieros en agua, psiquiatras, psicólogos, técnicos, y otros profesionales que ofrecerán servicios a los venezolanos afectos por los terremotos en un hospital movil EMT-1.

Como parte de la misión oficial, también viajó el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), Leonardo Reyes Madera, quien al evaluar la vulnerabilidad de los inmuebles donde operaban la Embajada y el Consulado de República Dominicana en Venezuela refirió que las estructuras no presentan daños importantes, por lo que recomendará los mecanismos de corrección de algunas fisuras en paredes, a través de un informe técnico.

El MIREX reiteró que continuará coordinando las acciones de asistencia y protección para los dominicanos en el exterior, al tiempo que reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de mantener su apoyo solidario al pueblo venezolano mediante iniciativas humanitarias y de cooperación internacional.

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