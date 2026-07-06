Alcalde Ulises Rodríguez apoyará a atletas de karate de Santiago que representarán al país en eventos internacionales

Santiago de los Caballeros.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recibió en su despacho este viernes a destacados atletas de la Escuela de Karate Villa Olga, quienes representarán a la República Dominicana en importantes competencias internacionales, y les reiteró su respaldo para que puedan cumplir con esos compromisos deportivos.

Acompañados por Leonel Gutiérrez, presidente de la Junta de Vecinos de Villa Olga, los atletas explicaron que requieren apoyo para asistir al Campeonato Panamericano Junior, que se celebrará en Costa Rica; la Youth League de México y el Campeonato Mundial de Karate, programado para octubre en Polonia.

El entrenador de la Escuela de Karate Villa Olga, Julio Martínez, explicó que la academia cuenta con más de 70 alumnos y 19 cinturones negros, además de haber formado campeones nacionales e internacionales. Destacó que el centro lleva más de una década promoviendo el deporte y la formación integral de niños y jóvenes, gracias al esfuerzo conjunto de entrenadores, padres y colaboradores.

Martínez señaló que, pese al talento y los resultados obtenidos por los atletas, la falta de recursos continúa siendo uno de los principales obstáculos para asistir a eventos internacionales, entre ellos el Campeonato Panamericano Junior que se celebrará en Costa Rica, la Youth League de México y el Campeonato Mundial de Karate, previsto para octubre en Polonia.

Tras escuchar las inquietudes de la delegación, el alcalde Ulises Rodríguez reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte en Santiago y anunció que el Ayuntamiento realizará un aporte económico para contribuir a la participación de los atletas en sus próximos compromisos internacionales.

“Nuestros jóvenes merecen todo el respaldo posible. Cuando representan a la República Dominicana también representan a Santiago, y como Ayuntamiento vamos a hacer nuestra parte para que puedan asistir a estas competencias y continuar poniendo en alto el nombre del país”, expresó el alcalde.

Rodríguez instruyó a su equipo a evaluar las necesidades de los atletas para completar los recursos requeridos y garantizar su participación en las competencias programadas.

El ejecutivo municipal destacó que apoyar el deporte es invertir en la juventud y en el futuro del municipio, al reconocer el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de los jóvenes karatecas que continúan cosechando éxitos para Santiago y la República Dominicana en escenarios internacionales.

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