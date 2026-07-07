Cuatro dominicanos resultaron heridos de bala y arma blanca en el Alto Manhattan

NUEVA YORK.- Cuatro dominicanos resultaron heridos de bala y con armas blancas en la avenida Fort Washington con la calle 162, en el vecindario de Washington Heights, en el Alto Manhattan.

El incidente ocurrió este fin de semana tras una intensa discusión. Los nombres de las víctimas no fueron dados a conocer por la policía.

En el lugar de los hechos, una chica de 18 años recibió un disparo en la pierna; un chico de 18 sufrió una herida de arma blanca en el cuello; un hombre de 20 años recibió un disparo en la pierna; y otro hombre recibió un disparo en el pie.

Los paramédicos trasladaron al joven de 20 años al hospital NYC Health + Hospitals/Lincoln en condición estable, y al hombre que recibió un disparo en el pie lo llevaron al NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, también en condición estable.

Ambos jóvenes de 18 años fueron trasladados por medios privados al Centro Médico Irving de la Universidad de Nueva York-Presbyterian/Columbia, en condición estable.

La investigación continúa en curso y no se han producido arrestos. Cualquier persona que tenga información sobre este incidente puede llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782).

El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers. nypdonline.org/ o en la cuenta @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

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