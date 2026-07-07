REFLEXIONANDO DESDE MI CURUL

Por Zunilda Mercedes Fondeur

Hoy que festejamos los 250 años de Independencia en EE.UU., elevamos nuestra vista al infinito en reconocimiento a nuestra amada madre y en ella a todos los inmigrantes que ayudaron a muchos familiares y allegados a venir y establecerse en esta nación de oportunidades.

Con estos lírios sembrados y cuidados por mi amada progenitora, ( que aún pernoctan, pese a décadas), felicitamos a Lourdes Stephen y Méjico Guatemalteco Carlos Calderón, de Telemundo Entretenimiento los narradores del Desfile Naval en el que los Estados del mundo rinden tributo a EUA en la ciudad de Nueva York.

Fue impresionante ver por primera vez a la República Dominicana con su Buque Escuela y la magistral explicación emotiva de la Periodista y Showman Quisqueyana, que impresionó a su colega y particularmente me sacó lágrimas de emoción y doble orgullo patrio.

Hoy es Día para expresar agradecimiento, por nosotros y los descendientes que nacieron aquí y han aprovechado el abanico de oportunidades, que a nosotros se nos dificultaron en el lar nativo.

Recuerdo que la resiliente doña Melania Fondeur Viuda Luna, a cada familiar que le colaboraba le «leía la cartilla», comprometiéndose a ayudar a sus familiares, siempre por la forma correcta.

Muchos de nuestros descendientes se niegan a expresarse en nuestra lengua castellana e incluso nuestros hijos que vinieron y deberían reflexionar que sus raíces están en donde nacieron nuestros ancestros.

Un reconocimiento especial por ser el primero en venir, a mi padrastro Jesús María Luna, padre de mis tres hermanas más jóvenes Belkys, Dee Luna y Doreen Aery Luna y hasta a su compadre Gonzalo, quien le proporcionó la documentación para que ingresara con su residencia legal en el 1963.

En el lado paterno a mi hermana Aida Rodriguez y a su esposo Deseado Rodriquez, quienes le hicieron la residencia a nuestro padre Feliz Rodriguez y ayudaron a traer a nuestros demás hermanos.

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