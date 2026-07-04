Felipe Payano: “Felicito a cronistas deportivos de RD y de la diáspora por ser firmes aliados del Deporte

El miembro titular de la Secretaría de Deportes de la Fuerza del Pueblo y exministro de Deportes (2004-2012), Felipe Payano, saludó hoy profusamente a todos los periodistas deportivos de la República Dominicana, a sus compueblanos que ejercen el periodismo deportivo en la diáspora y a todos los de América Latina, al celebrarse hoy dos de julio “El Día Internacional del Periodista Deportivo”.

“Nuestros periodistas deportivos, históricamente, han sido grandes aliados de las lides deportivas, realizando una labor con mucha profesionalidad, ética y labor incansable detrás de las noticias a nivel local e internacional, sobre todo resaltando la parte social y humana de los atletas y dirigentes”, dijo Payano, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo.

Recordó que en sus gestiones al frente del MIDEREC, en los gobiernos del presidente Leonel Fernández se logró institucionalizar el premio “Literatura Deportiva Juan Bosch” donde se premiaban con altas sumas de dinero y un reconocimiento público a los trabajos de mayor calidad en los diferentes géneros del periodismo.

También se les brindaron apoyos a todas las Asociaciones de Cronistas Deportivos a nivel nacional cada vez que tenían sus actividades de premiaciones a los atletas y a los cronistas de sus demarcaciones y cualquier otro respaldo que necesitaban.

Dijo que cada vez que un cronista deportivo, sin importar banderías políticas, se acercaba a su despacho, para buscar un patrocinio para la publicación de un libro que llegaría para enriquecer la literatura deportiva, “siempre se les brindó todo el apoyo”.

El Día Internacional del Periodista Deportivo se celebra oficialmente cada 2 de julio. Esta efeméride fue establecida en 1995 por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) durante su congreso mundial en Quebec, Canadá.

La elección de la fecha rinde homenaje directo a la fundación de la propia AIPS, el 2 de julio de 1924, en el marco de los Juegos Olímpicos de París. En aquel entonces, reporteros de diferentes naciones entendieron la necesidad de crear un frente común para defender la profesión, estandarizar las condiciones de trabajo en los estadios y estrechar lazos culturales a través del deporte.

Pie de foto

Felipe Payano

Visited 1 times, 1 visit(s) today