Cámara de Diputados abre espacio para recibir propuestas de modificación al Código Penal de la RD

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco informó este martes que la Comisión Coordinadora del órgano legislativo decidió abrir un espacio para la recepción de propuestas puntuales de modificación al aprobado Código Penal de la República Dominicana.

En rueda de prensa y acompañado de todos los voceros de las bancadas partidarias Pacheco señaló que “en la primera semana de agosto, la República Dominicana contará con un nuevo Código Penal, una reforma histórica que moderniza nuestra legislación fortalece la lucha contra la criminalidad y dota al Estado de herramientas jurídicas acordes con los desafíos del siglo XXI”.

Explicó que a partir de ahora en la Cámara de Diputados se estarán recibiendo de parte de los distintos sectores de la sociedad dominicana propuestas de modificación a artículos puntuales del nuevo Código Penal de la República Dominicana.

El presidente del órgano legislativo sostuvo que la apertura del proceso de recesión y evaluación de propuestas puntuales sobre aquellos artículos que distintos sectores consideren susceptibles de perfeccionamiento.