Cámara de Diputados abre espacio para recibir propuestas de modificación al Código Penal de la RD
En rueda de prensa y acompañado de todos los voceros de las bancadas partidarias Pacheco señaló que “en la primera semana de agosto, la República Dominicana contará con un nuevo Código Penal, una reforma histórica que moderniza nuestra legislación fortalece la lucha contra la criminalidad y dota al Estado de herramientas jurídicas acordes con los desafíos del siglo XXI”.
Explicó que a partir de ahora en la Cámara de Diputados se estarán recibiendo de parte de los distintos sectores de la sociedad dominicana propuestas de modificación a artículos puntuales del nuevo Código Penal de la República Dominicana.
El presidente del órgano legislativo sostuvo que la apertura del proceso de recesión y evaluación de propuestas puntuales sobre aquellos artículos que distintos sectores consideren susceptibles de perfeccionamiento.
“En la Cámara de Diputados estamos convencidos de que esta reforma representa un avance trascendental para el sistema de justicia dominicano. Precisamente por esa convicción, entendemos que toda gran legislación puede perfeccionarse mediante el diálogo democrático y el aporte responsable de la sociedad” puntualizó Alfredo Pacheco.
Fue enfático en asegurar que los legisladores continuarán trabajando con el nuevo Código Penal y el estado de derecho, evaluando con responsabilidad, rigor técnico y sentido de Estado cada propuesta que contribuya a fortalecer el importante instrumento jurídico, preservando siempre el espíritu y los avances de la reforma aprobada.
Aseguró que el compromiso del Congreso Nacional es claro: “entregar a la República Dominicana el mejor Código Penal posible, fruto del trabajo legislativo, del diálogo democrático y del interés superior de la nación”.
Por tal razón invitó a las academias, a los gremios profesionales, a las organizaciones de la sociedad civil, a los operadores del sistema de justicia y a todos los ciudadanos interesados a presentar propuestas específicas y debidamente fundamentadas.
En la rueda de prensa celebrada en la Sala de prensa de la Cámara de Diputados estuvieron presentes todos los miembros de la Comisión Coordinadora, así como otros diputados de distintas bancadas partidarias.