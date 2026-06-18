Henri Hebrard ve alivio para las finanzas públicas
Santo Domingo. El economista Henri Hebrard consideró que el paquete de medidas fiscales
sometido por el Gobierno al Congreso Nacional y aprobado por las dos cámaras, combinado con la reducción de las tensiones
geopolíticas en Medio Oriente, podría crear un escenario más favorable para las finanzas
públicas dominicanas durante los próximos dos años.
Durante una entrevista en el programa En La Mañana por Teleimpacto, que se transmite por
Teleimpacto y es producido por los periodistas Manuel Jiménez y Nelson Encarnación, junto al
comunicador Gregory Caimares, el experto sostuvo que la firma de un acuerdo que
pone fin al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado una reacción positiva en
los mercados internacionales, especialmente en el sector energético.
“No hay duda de que hasta el momento se trata de una muy buena noticia”, expresó Hebrard
al referirse al proceso de negociación pone fin a las hostilidades en la región.
El economista destacó que la reacción de los mercados fue inmediata. Señaló que el precio del
petróleo de referencia estadounidense cayó hasta los 80 dólares por barril, luego de haber
alcanzado niveles cercanos a los 108 dólares apenas unas semanas atrás.
“En un mes el petróleo ha bajado cerca de 28 dólares por barril, lo que constituye una señal
sumamente positiva para las economías importadoras de energía, incluyendo la República
Dominicana”, afirmó.
Sin embargo, explicó que la reducción de los precios del crudo no necesariamente se traducirá
de manera inmediata en menores costos para los consumidores dominicanos.
Según indicó, los combustibles refinados, como el gasoil y la gasolina, continúan registrando
precios significativamente superiores al petróleo debido a problemas de suministro e
infraestructura derivados del conflicto.
“Yo no vislumbraría grandes reducciones en los precios internos de los combustibles antes de
finalizar el año”, sostuvo.
Al abordar el proyecto de ley sometido por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y convertido en ley en el Congreso Nacional,
Hebrard afirmó que las medidas planteadas permitirán enfrentar parte de las presiones
presupuestarias generadas por los subsidios a los combustibles y por el aumento de las
transferencias al sector eléctrico.
Explicó que el Gobierno deberá presentar próximamente un presupuesto reformulado y un
nuevo marco macroeconómico plurianual para reflejar los cambios ocurridos tanto en el
escenario internacional como en las perspectivas fiscales nacionales.
“Tengo mucha curiosidad por conocer esos documentos porque permitirán entender mejor
cómo se compensarán los mayores gastos y cuáles serán las fuentes reales de ingresos”,
indicó.
A juicio del econmista, una parte importante de los recursos adicionales podría provenir de
mecanismos extraordinarios como amnistías fiscales y del incremento de los ingresos
derivados de la actividad minera.
Asimismo, resaltó que la recuperación de los precios internacionales del oro representa una
noticia favorable para el país, dado el peso creciente de la minería dentro de la economía
dominicana.
“uyó.