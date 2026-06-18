Henri Hebrard ve alivio para las finanzas públicas

Santo Domingo. El economista Henri Hebrard consideró que el paquete de medidas fiscales

sometido por el Gobierno al Congreso Nacional y aprobado por las dos cámaras, combinado con la reducción de las tensiones

geopolíticas en Medio Oriente, podría crear un escenario más favorable para las finanzas

públicas dominicanas durante los próximos dos años.

Durante una entrevista en el programa En La Mañana por Teleimpacto, que se transmite por

Teleimpacto y es producido por los periodistas Manuel Jiménez y Nelson Encarnación, junto al

comunicador Gregory Caimares, el experto sostuvo que la firma de un acuerdo que

pone fin al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado una reacción positiva en

los mercados internacionales, especialmente en el sector energético.

“No hay duda de que hasta el momento se trata de una muy buena noticia”, expresó Hebrard

al referirse al proceso de negociación pone fin a las hostilidades en la región.

El economista destacó que la reacción de los mercados fue inmediata. Señaló que el precio del

petróleo de referencia estadounidense cayó hasta los 80 dólares por barril, luego de haber

alcanzado niveles cercanos a los 108 dólares apenas unas semanas atrás.

“En un mes el petróleo ha bajado cerca de 28 dólares por barril, lo que constituye una señal

sumamente positiva para las economías importadoras de energía, incluyendo la República

Dominicana”, afirmó.

Sin embargo, explicó que la reducción de los precios del crudo no necesariamente se traducirá

de manera inmediata en menores costos para los consumidores dominicanos.

Según indicó, los combustibles refinados, como el gasoil y la gasolina, continúan registrando

precios significativamente superiores al petróleo debido a problemas de suministro e

infraestructura derivados del conflicto.

“Yo no vislumbraría grandes reducciones en los precios internos de los combustibles antes de

finalizar el año”, sostuvo.

Al abordar el proyecto de ley sometido por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y convertido en ley en el Congreso Nacional,

Hebrard afirmó que las medidas planteadas permitirán enfrentar parte de las presiones

presupuestarias generadas por los subsidios a los combustibles y por el aumento de las

transferencias al sector eléctrico.

Explicó que el Gobierno deberá presentar próximamente un presupuesto reformulado y un

nuevo marco macroeconómico plurianual para reflejar los cambios ocurridos tanto en el

escenario internacional como en las perspectivas fiscales nacionales.

“Tengo mucha curiosidad por conocer esos documentos porque permitirán entender mejor

cómo se compensarán los mayores gastos y cuáles serán las fuentes reales de ingresos”,

indicó.

A juicio del econmista, una parte importante de los recursos adicionales podría provenir de

mecanismos extraordinarios como amnistías fiscales y del incremento de los ingresos

derivados de la actividad minera.

Asimismo, resaltó que la recuperación de los precios internacionales del oro representa una

noticia favorable para el país, dado el peso creciente de la minería dentro de la economía

dominicana.

“uyó.

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