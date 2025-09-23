Gobierno lanza campaña nacional contra la corrupción “Protegiendo lo Nuestro con Integridad”

Santo Domingo, septiembre de 2025. – La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), bajo la dirección de la doctora Milagros Ortiz Bosch, presentó la campaña nacional “Protegiendo lo Nuestro con Integridad”, un esfuerzo colectivo que busca reafirmar el compromiso del Gobierno dominicano con la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.

La iniciativa tiene como objetivo visibilizar las conductas sancionadas por la ley, promover la ética en el servicio público y motivar a los ciudadanos a denunciar irregularidades que afecten el uso correcto de los recursos del Estado.

La doctora Ortiz Bosch destacó la importancia de esta acción al señalar: “La integridad no se predica, se practica. Con esta iniciativa reafirmamos que cada funcionario tiene el deber de ser ejemplo de transparencia y cumplimiento de las normas, y cada ciudadano el derecho y la responsabilidad de denunciar cuando se vulnera lo que es de todos: protegiendo lo nuestro, protegemos la democracia”.

Una campaña nacional con acciones concretas

Las máximas autoridades de las entidades públicas están colocando en sus instituciones el afiche oficial, acompañadas de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), los Responsables de Libre Acceso a la Información Pública y los Oficiales de Cumplimiento (OI). Este acto simbólico se acompaña de la difusión de fotografías en redes sociales con el hashtag #ProtegiendoLoNuestro, junto al enlace de denuncias ciudadanas: denunciaspepca.pgr.gob.do

La Presidencia de la República y todas las entidades oficiales respaldarán la campaña en sus portales y redes institucionales. Además, organizaciones académicas y de la sociedad civil se sumarán como aliados estratégicos, ofreciendo talleres y conferencias en instituciones públicas sobre el Nuevo Código Penal y sus implicaciones en la gestión pública.