Gobierno entrega escuela nueva en Barahona para 900 alumnos

El gobierno entrega escuela y un liceo remozado en la provincia de Barahona, una acción encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, que beneficiará directamente a más de 900 estudiantes. Esta iniciativa busca fortalecer el sistema educativo público preuniversitario en la región sur del país, ofreciendo espacios modernos y adecuados para el aprendizaje. Las nuevas infraestructuras representan una mejora significativa en las condiciones educativas para cientos de familias de la zona.

La Escuela Básica Juan Antonio Ramón Pérez, construida en el paraje Los Blancos, es una de las obras entregadas. Este centro de nivel primario tiene la capacidad para acoger a 560 estudiantes y está equipado con 16 aulas, de las cuales dos están destinadas al nivel inicial. Además, las instalaciones incluyen una biblioteca, una cancha deportiva mixta y una plaza cívica, elementos que contribuyen a una formación integral de los niños.

Por otro lado, el Politécnico La Ciénaga, ubicado en la comunidad del mismo nombre, fue sometido a un completo remozamiento para el beneficio de sus 435 estudiantes en Barahona. Los trabajos incluyeron la mejora de la verja perimetral, la creación de áreas verdes y la rehabilitación de su plaza cívica, garantizando un ambiente más seguro y agradable para toda la comunidad educativa.

Un compromiso con la educación

El viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación (MINERD), Rolando Reyes, señaló que la gestión actual ha puesto todo su empeño para que ningún niño se quede fuera de las aulas en el año escolar 2025-2026. Reyes también destacó que el gobierno se ha trazado la meta de incluir a más de 400 mil niños de tres a cinco años en el segundo ciclo del nivel inicial para el año 2028.

La comunidad educativa expresó su alegría y gratitud por estas nuevas obras. Ashley Marie Samboy Féliz, estudiante de quinto grado, habló en nombre de sus compañeros y agradeció a las autoridades por crear las condiciones necesarias para una formación de calidad. “Hoy, gracias a ustedes, tendremos mejores condiciones para desarrollarnos y potenciar nuestras capacidades. Prometemos cuidarlo y dar lo mejor de nosotros», manifestó la estudiante.

De igual manera, el director del nuevo centro, Deyvi López Cuevas, afirmó que este espacio va más allá de su estructura física. Según sus palabras, las obras simbolizan la esperanza, el progreso y un firme compromiso con el porvenir de los niños y jóvenes de la comunidad. Agregó que estas construcciones son una muestra de equidad para el desarrollo de Barahona.

El acto inaugural contó con la bendición del párroco William François y la presencia de importantes autoridades locales y nacionales. Entre los asistentes estuvieron la gobernadora Oneyda Féliz, el senador Moisés Ayala, el alcalde Mictor Fernández, y los diputados Sara Féliz, José del Carmen Montero y Aquiles Ledesma, entre otros funcionarios.