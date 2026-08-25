Canciller Víctor -Ito- Bisonó se propone avanzar hacia una Cancillería moderna, profesional y abierta al mundo

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. – El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, recibió los saludos protocolares del Cuerpo Diplomático, representantes de organismos internacionales y la directiva del Cuerpo Consular acreditado en el país, con motivo de su designación al frente de la Cancillería dominicana.

Durante el encuentro, Bisonó presentó las principales líneas que orientarán su gestión y destacó su disposición de trabajar de manera cercana, franca y constructiva con los representantes de los países y organismos internacionales acreditados en el país.

El ministro sostuvo que la política exterior dominicana seguirá el rumbo definido por el presidente Luis Abinader, con una visión centrada en la defensa de los intereses nacionales, los valores del país y la generación de oportunidades de desarrollo para los dominicanos.

“Seguiremos fortaleciendo la institucionalidad y profundizando la profesionalización del servicio exterior. Al mismo tiempo, asumimos el desafío de avanzar hacia una Cancillería más moderna, cercana, ágil y orientada a resultados, con las capacidades necesarias para responder a un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico”, dijo el ministro al dirigirse a los funcionarios diplomáticos y consulares.

Bisonó explicó que la política exterior continuará sustentada en tres grandes ejes: la protección y vinculación de los dominicanos en el exterior; la promoción de las exportaciones, la inversión y las oportunidades económicas; y la defensa de la democracia, los derechos humanos y los principios que sustentan la convivencia internacional.

Asimismo, otorgó especial importancia al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y manifestó su intención de profundizar los vínculos existentes y explorar nuevas oportunidades de cooperación con los gobiernos representados en el país.

A la vez, reafirmó el compromiso de República Dominicana con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de las controversias, al tiempo que planteó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para responder a desafíos que trascienden las fronteras.

Durante la ceremonia protocolar, realizada en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller tuvo la oportunidad de conversar con cada uno de los miembros del cuerpo diplomático y consular, quienes le expresaron sus buenos deseos y auguraron éxitos en el ejercicio de sus funciones.

En el acto estuvieron presentes los viceministros Rubén Arturo Silié, Francisco Caraballo, Hugo F. Rivera, Opinio Díaz y Celinés Toribio. Asimismo, la señora Vilma Arbaje de Contreras, Ramón Pérez Fermín, Carolina Cáceres y María Eugenia Castillo

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